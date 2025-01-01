Швейцарія готова організувати зустріч Трампа з путіним, попри ордер на його арешт від МКС

Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна, якщо на це погодяться обидві країни. У МЗС Швейцарії кажуть, що ордер на арешт путіна від Міжнародного кримінального суду не завадить зустрічі.



Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, якого цитує Le Temps і Tages Anzeiger, пише



Бідо нагадав про Саміт миру, який Україна провела у Швейцарії, і пояснив, що після нього Україну, росію та Сполучені Штати регулярно повідомляли про «готовність Швейцарії підтримати будь-які дипломатичні зусилля на встановлення миру».



Речник швейцарського МЗС також запевнив, що ордер на арешт путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, не буде перешкодою для його потенційного приїзду у Швейцарію. За його словами, швейцарський уряд нібито має право зробити виняток, якщо це потрібно для мирних переговорів.



Нагадаємо, під час своєї минулої пресконференції Трамп заявив, що знає про бажання путіна зустрітися із ним. А втім, робити це до своєї інавгурації, що запланована на 20 січня, республіканець вважає «недоречним». Однак згодом він заявив, що підготовка до зустрічі з путіним вже триває — вона відбудеться після інавгурації.



Ордер на арешт путіна



Ше торік МКС видав ордер на арешт володимира путіна за підозрою в незаконному переміщенні та депортації населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до росії.



Попри це глава рф уже їздив до країн, що ратифікували Римський статут і мали його арештувати. Так, на початку вересня він прибув із робочим візитом до Монголії. А втім, там його не арештували.



Речник монгольського уряду заявив, що Монголія не могла заарештувати путіна, адже залежна від імпорту російських енергопродуктів. Водночас речник додав, що його країна завжди дотримувалася політики нейтралітету в дипломатичних відносинах.

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