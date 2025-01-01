У Волинському облмуздрамтеатрі влаштували свято для діток із Сумщини
Сьогодні, 09:05
У межах проєкту SPILNO діти з неблагополучних родин, діти-сироти та напівсироти з Сумської області, які нині проживають на Волині в Центрі "Відкриті двері", побували на святі в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.
Розвагу для них влаштували 11 січня.
Учасник координаційного центру при Волинській ОВА Назар Романюк розповів, що ідея відвідин театру дітьми з "Вікдритих дверей" виникла, коли голова ОВА Іван Рудницький та очільник облради Григорій Недопад оглядали укриття закладу культури та передавали для нього генератор.
"Так склалося, що напередодні наші високопосадовці були в дитячому центрі і вони запропонували дирекції театру влаштувати свято для дітей", - мовив він.
Обличчя дітей світились від щастя. Вони з захопленням спостерігали за кожним рухом акторів, сміялися над жартами й з хвилюванням переживали за героїв вистави. Для багатьох з них це був перший візит до театру, і враження були незабутніми. «Я відчував себе справжнім принцом!» – зізнався десятирічний Максим. А маленька Софійка тихенько прошепотіла: «Я хочу бути актрисою».
Як розповів керівник фонду "Відкриті двері" Анатолій Шевчук, свято для малечі стало можливим завдяки спільним діям Волинської ОВА, драмтеатру та благодійників.
"Виховаці нашого центру побачили виставу "Рукавичка", поспілкувалися з театралами, а приємним сюрпризом для них став солодкий стіл", - сказав він.
За словами Анатолія Шевчука, нині в центрі живе 41 дитина з Сумщини та Волині. Вони постійно проживають в центрі з вихователями, отримують не лише базову освіту та різноманітний відпочинок, а й допомогу психологів, адже більшість з них пережили бойові дії або й окупацію.
Директор театру Сергій Скулинець каже, що відвідування театру – це більше, ніж просто розвага.
«Це можливість для дітей відволіктися від повсякденних проблем, зануритися в інший світ, розвинути уяву та емоційний інтелект», - сказав посадовець.
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Розвагу для них влаштували 11 січня.
Учасник координаційного центру при Волинській ОВА Назар Романюк розповів, що ідея відвідин театру дітьми з "Вікдритих дверей" виникла, коли голова ОВА Іван Рудницький та очільник облради Григорій Недопад оглядали укриття закладу культури та передавали для нього генератор.
"Так склалося, що напередодні наші високопосадовці були в дитячому центрі і вони запропонували дирекції театру влаштувати свято для дітей", - мовив він.
Обличчя дітей світились від щастя. Вони з захопленням спостерігали за кожним рухом акторів, сміялися над жартами й з хвилюванням переживали за героїв вистави. Для багатьох з них це був перший візит до театру, і враження були незабутніми. «Я відчував себе справжнім принцом!» – зізнався десятирічний Максим. А маленька Софійка тихенько прошепотіла: «Я хочу бути актрисою».
Як розповів керівник фонду "Відкриті двері" Анатолій Шевчук, свято для малечі стало можливим завдяки спільним діям Волинської ОВА, драмтеатру та благодійників.
"Виховаці нашого центру побачили виставу "Рукавичка", поспілкувалися з театралами, а приємним сюрпризом для них став солодкий стіл", - сказав він.
За словами Анатолія Шевчука, нині в центрі живе 41 дитина з Сумщини та Волині. Вони постійно проживають в центрі з вихователями, отримують не лише базову освіту та різноманітний відпочинок, а й допомогу психологів, адже більшість з них пережили бойові дії або й окупацію.
Директор театру Сергій Скулинець каже, що відвідування театру – це більше, ніж просто розвага.
«Це можливість для дітей відволіктися від повсякденних проблем, зануритися в інший світ, розвинути уяву та емоційний інтелект», - сказав посадовець.
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