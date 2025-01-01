У Волинському облмуздрамтеатрі влаштували свято для діток із Сумщини

У межах проєкту SPILNO діти з неблагополучних родин, діти-сироти та напівсироти з Сумської області, які нині проживають на Волині в Центрі "Відкриті двері", побували на святі в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.Розвагу для них влаштували 11 січня.Учасник координаційного центру при Волинській ОВА Назар Романюк розповів, що ідея відвідин театру дітьми з "Вікдритих дверей" виникла, коли голова ОВАта очільник облрадиоглядали укриття закладу культури та передавали для нього генератор."Так склалося, що напередодні наші високопосадовці були в дитячому центрі і вони запропонували дирекції театру влаштувати свято для дітей", - мовив він.Обличчя дітей світились від щастя. Вони з захопленням спостерігали за кожним рухом акторів, сміялися над жартами й з хвилюванням переживали за героїв вистави. Для багатьох з них це був перший візит до театру, і враження були незабутніми. «Я відчував себе справжнім принцом!» – зізнався десятирічний Максим. А маленька Софійка тихенько прошепотіла: «Я хочу бути актрисою».Як розповів керівник фонду "Відкриті двері", свято для малечі стало можливим завдяки спільним діям Волинської ОВА, драмтеатру та благодійників."Виховаці нашого центру побачили виставу "Рукавичка", поспілкувалися з театралами, а приємним сюрпризом для них став солодкий стіл", - сказав він.За словами Анатолія Шевчука, нині в центрі живе 41 дитина з Сумщини та Волині. Вони постійно проживають в центрі з вихователями, отримують не лише базову освіту та різноманітний відпочинок, а й допомогу психологів, адже більшість з них пережили бойові дії або й окупацію.Директор театрукаже, що відвідування театру – це більше, ніж просто розвага.«Це можливість для дітей відволіктися від повсякденних проблем, зануритися в інший світ, розвинути уяву та емоційний інтелект», - сказав посадовець.