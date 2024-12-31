На Волині за ухилення від мобілізації судили переселенця





Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду, пишуть



У грудні 2023 року військово-лікарська комісія визнала Олександра Д. придатним до проходження військової служби. Далі він отримав повістку та 21 грудня 2023 року мав з’явитися до пункту збору для відправлення у військову частину. Проте у вказаний день чоловік не прийшов, таким чином ухвалившись від призову.



На судовому засіданні обвинувачений визнав вину. Як зазначив, за отриманням відстрочки до ТЦК та СП не звертався, рішення ВЛК не оскаржував.



Дії чоловіка кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову під час мобілізації). Він вперше притягується до криміналу, є внутрішньо переміщеною особою, характеризується позитивно, має на утриманні дитину.



Дослідивши матеріали справи, суд призначив Олександру Д. один рік обмеження волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік обмеження волі за ухилення від мобілізації отримав уродженець Донецької області.Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду, пишуть Волинські новини У грудні 2023 року військово-лікарська комісія визналапридатним до проходження військової служби. Далі він отримав повістку та 21 грудня 2023 року мав з’явитися до пункту збору для відправлення у військову частину. Проте у вказаний день чоловік не прийшов, таким чином ухвалившись від призову.На судовому засіданні обвинувачений визнав вину. Як зазначив, за отриманням відстрочки до ТЦК та СП не звертався, рішення ВЛК не оскаржував.Дії чоловіка кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову під час мобілізації). Він вперше притягується до криміналу, є внутрішньо переміщеною особою, характеризується позитивно, має на утриманні дитину.Дослідивши матеріали справи, суд призначив Олександру Д. один рік обмеження волі.

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