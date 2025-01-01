Байден вважає, що Україна має «реальний шанс» перемогти. Він назвав умову

Байден вважає, що Україна має «реальний шанс» перемогти. Він назвав умову
Чинний президент США Джо Байден вважає, що українці мають «реальний шанс» перемогти у війні.

Про це він сказав під час розмови з журналістами, пише Громадське.

«Я довго розмовляв із Зеленським. І думаю, що поки ми продовжуємо тримати Західну Європу єдиною в тому, що стосується України, є реальний шанс, що українці переможуть», — заявив президент США.

Він додав, що ціна участі росії у війни проти України «неймовірно висока». Байден сказав про понад 600 тисяч вбитих та поранених, а також загадав про «високий рівень смертності» серед солдатів з КНДР.

За його словами, він «чітко дав зрозуміти», що як президент надав всі необхідні кошти для України.

«І я знаю, що є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, і я сподіваюся, що вони не погодяться з президентом, якщо Трамп вирішить припинити фінансування України», — додав Байден.

Він також прокоментував санкції США проти найбільших нафтових компаній росії, серед яких «Газпром Нафта» і «Сургутнафтогаз».

«Путін зараз у скрутному становищі. І я вважаю, що дуже важливо, щоб у нього не було змоги перепочити, аби він не міг продовжувати робити жахливі речі», — заявив президент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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