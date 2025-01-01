Байден вважає, що Україна має «реальний шанс» перемогти. Він назвав умову

Джо Байден вважає, що українці мають «реальний шанс» перемогти у війні.



Про це він сказав під час розмови з журналістами, пише



«Я довго розмовляв із Зеленським. І думаю, що поки ми продовжуємо тримати Західну Європу єдиною в тому, що стосується України, є реальний шанс, що українці переможуть», — заявив президент США.



Він додав, що ціна участі росії у війни проти України «неймовірно висока». Байден сказав про понад 600 тисяч вбитих та поранених, а також загадав про «високий рівень смертності» серед солдатів з КНДР.



За його словами, він «чітко дав зрозуміти», що як президент надав всі необхідні кошти для України.



«І я знаю, що є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, і я сподіваюся, що вони не погодяться з президентом, якщо Трамп вирішить припинити фінансування України», — додав Байден.



Він також прокоментував санкції США проти найбільших нафтових компаній росії, серед яких «Газпром Нафта» і «Сургутнафтогаз».



«Путін зараз у скрутному становищі. І я вважаю, що дуже важливо, щоб у нього не було змоги перепочити, аби він не міг продовжувати робити жахливі речі», — заявив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чинний президент СШАвважає, що українці мають «реальний шанс» перемогти у війні.Про це він сказав під час розмови з журналістами, пише Громадське «Я довго розмовляв із Зеленським. І думаю, що поки ми продовжуємо тримати Західну Європу єдиною в тому, що стосується України, є реальний шанс, що українці переможуть», — заявив президент США.Він додав, що ціна участі росії у війни проти України «неймовірно висока». Байден сказав про понад 600 тисяч вбитих та поранених, а також загадав про «високий рівень смертності» серед солдатів з КНДР.За його словами, він «чітко дав зрозуміти», що як президент надав всі необхідні кошти для України.«І я знаю, що є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, і я сподіваюся, що вони не погодяться з президентом, якщо Трамп вирішить припинити фінансування України», — додав Байден.Він також прокоментував санкції США проти найбільших нафтових компаній росії, серед яких «Газпром Нафта» і «Сургутнафтогаз».«Путін зараз у скрутному становищі. І я вважаю, що дуже важливо, щоб у нього не було змоги перепочити, аби він не міг продовжувати робити жахливі речі», — заявив президент.

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