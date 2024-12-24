Волинська трагедія: Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації

Андрій Наджос, який очолює з українського боку українсько-польську робочу групу для врегулювання історичних питань, повідомив, що Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів.



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"Ми розуміємо.., що питання історичної пам'яті є важливими для польського суспільства і не хочемо це політизувати. …Тому за домовленістю лідерів двох країн... двосторонні групи розпочали свою роботу", - сказав Андрій Наджос Польському Агенству преси (PAP).



У листопаді 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сібіга оголосили про рішення скасувати мораторій на пошук та ексгумацію останків польських жертв Волинського трагедії, який діяв з 2017 року.



"Ми зробили дуже важливий перший крок: ми обмінялися запитами від польської сторони на проведення робіт на українській території, а польська сторона отримала від нас запити на проведення наших робіт на польській території", - додав Наджос.



Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі Х заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник міністра культури України, який очолює з українського боку українсько-польську робочу групу для врегулювання історичних питань, повідомив, що Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів.Про це пише LB.ua "Ми розуміємо.., що питання історичної пам'яті є важливими для польського суспільства і не хочемо це політизувати. …Тому за домовленістю лідерів двох країн... двосторонні групи розпочали свою роботу", - сказав Андрій Наджос Польському Агенству преси (PAP).У листопаді 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сібіга оголосили про рішення скасувати мораторій на пошук та ексгумацію останків польських жертв Волинського трагедії, який діяв з 2017 року."Ми зробили дуже важливий перший крок: ми обмінялися запитами від польської сторони на проведення робіт на українській території, а польська сторона отримала від нас запити на проведення наших робіт на польській території", - додав Наджос.Напередодні прем'єр-міністр Польщіу мережі Х заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

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