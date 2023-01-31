Волинянин Михайло Хміль виборов срібну медаль на чемпіонаті України з біатлону

Михайло Хміль здобув срібну медаль на чемпіонаті України з біатлону серед юніорів та юніорок.



Про це у коментарі Василь Покотилець. З його слів, у фінішному протоколі спортсмен поступився лише біатлоністу з Сум Олександру Біланенко.



"Михайло Хміль продовжує медальну серію Волині. Навіть десять незакритих мішеней не завадили йому піднятися на срібну сходинку змагань", — сказав Василь Покотилець.



Як додав голова федерації біатлону Луцька, це друга поспіль медаль у Михайла Хміля — 9 січня він виборов "золото".



Чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок триває з 9 по 12 січня 2025 року в Тисовці Львівської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 січня за результатами коротких індивідуальних гонок волинянинздобув срібну медаль на чемпіонаті України з біатлону серед юніорів та юніорок.Про це у коментарі Суспільному розповів голова федерації біатлону Луцька. З його слів, у фінішному протоколі спортсмен поступився лише біатлоністу з Сум"Михайло Хміль продовжує медальну серію Волині. Навіть десять незакритих мішеней не завадили йому піднятися на срібну сходинку змагань", — сказав Василь Покотилець.Як додав голова федерації біатлону Луцька, це друга поспіль медаль у Михайла Хміля — 9 січня він виборов "золото".Чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок триває з 9 по 12 січня 2025 року в Тисовці Львівської області.

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