Волинянин Михайло Хміль виборов срібну медаль на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 23:12
11 січня за результатами коротких індивідуальних гонок волинянин Михайло Хміль здобув срібну медаль на чемпіонаті України з біатлону серед юніорів та юніорок.
Про це у коментарі Суспільному розповів голова федерації біатлону Луцька Василь Покотилець. З його слів, у фінішному протоколі спортсмен поступився лише біатлоністу з Сум Олександру Біланенко.
"Михайло Хміль продовжує медальну серію Волині. Навіть десять незакритих мішеней не завадили йому піднятися на срібну сходинку змагань", — сказав Василь Покотилець.
Як додав голова федерації біатлону Луцька, це друга поспіль медаль у Михайла Хміля — 9 січня він виборов "золото".
Чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок триває з 9 по 12 січня 2025 року в Тисовці Львівської області.
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Про це у коментарі Суспільному розповів голова федерації біатлону Луцька Василь Покотилець. З його слів, у фінішному протоколі спортсмен поступився лише біатлоністу з Сум Олександру Біланенко.
"Михайло Хміль продовжує медальну серію Волині. Навіть десять незакритих мішеней не завадили йому піднятися на срібну сходинку змагань", — сказав Василь Покотилець.
Як додав голова федерації біатлону Луцька, це друга поспіль медаль у Михайла Хміля — 9 січня він виборов "золото".
Чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок триває з 9 по 12 січня 2025 року в Тисовці Львівської області.
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