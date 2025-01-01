ЗСУ на Курщині взяли в полон солдат з Північної Кореї. Вони в Києві





Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Служба безпеки України, пише



Президент висловив вдячність військовим тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та воїнам-десантникам, які й захопили в полон цих двох солдатів. Північнокорейських військових уже доставили в Київ, де з ними спілкуються слідчі СБУ.



Бійці ССО показали, як полонили одного з солдатів.



«Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави — Північної Кореї — у війні проти України», — наголосив Зеленський.



Як розповіли в СБУ, полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.



На момент взяття у полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої людини із реєстрацією у Республіці Тува, що у рф. А інший взагалі був без документів.



Військовий з квитком розповів, що цей документ йому видали у рф восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів КНДР протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями росіян.



Солдат нібито народився у 2005 році. Він обіймав посаду стрільця і проходив військову службу в Північній Кореї із 2021 року. Як кажуть у СБУ, полонений наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.



Інший військовополонений підтвердив свідчення свого «напарника». Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки в нього травмована щелепа.



За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.



Наразі СБУ встановлює обставини участі військових КНДР у війні проти України. Слідство ведуть за ст. 437 Кримінального кодексу України — планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.



Як і всім полоненим, цим двом солдатам надають необхідну медичну допомогу. Зеленський доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до цих полонених. «Світ має знати, що відбувається», — додав глава держави.



Попередня спроба полонити солдат з КНДР



У грудні 2024 року президент Зеленський розповідав, що українські військові змогли захопити в полон кількох військових із Північної Кореї, які воюють на боці росії. Але їх не вдалося реанімувати.



Як розповідали в ГУР МО, спецслужби рф намагаються не допустити потрапляння солдатів з Північної Кореї в український полон. росіяни навіть отримували накази вбивати союзників.



Водночас бійці з КНДР зазнають значних втрат на полі бою. Уже 4 тисячі військових із Північної Кореї знешкодили в Курській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські бійці взяли в полон двох військових з Північної Кореї у Курській області росії. Вони поранені, але вижили.Про це повідомили президентта Служба безпеки України, пише Громадське Президент висловив вдячність військовим тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та воїнам-десантникам, які й захопили в полон цих двох солдатів. Північнокорейських військових уже доставили в Київ, де з ними спілкуються слідчі СБУ.Бійці ССО показали, як полонили одного з солдатів.«Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави — Північної Кореї — у війні проти України», — наголосив Зеленський.Як розповіли в СБУ, полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.На момент взяття у полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої людини із реєстрацією у Республіці Тува, що у рф. А інший взагалі був без документів.Військовий з квитком розповів, що цей документ йому видали у рф восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів КНДР протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями росіян.Солдат нібито народився у 2005 році. Він обіймав посаду стрільця і проходив військову службу в Північній Кореї із 2021 року. Як кажуть у СБУ, полонений наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.Інший військовополонений підтвердив свідчення свого «напарника». Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки в нього травмована щелепа.За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.Наразі СБУ встановлює обставини участі військових КНДР у війні проти України. Слідство ведуть за ст. 437 Кримінального кодексу України — планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.Як і всім полоненим, цим двом солдатам надають необхідну медичну допомогу. Зеленський доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до цих полонених. «Світ має знати, що відбувається», — додав глава держави.У грудні 2024 року президент Зеленський розповідав, що українські військові змогли захопити в полон кількох військових із Північної Кореї, які воюють на боці росії. Але їх не вдалося реанімувати.Як розповідали в ГУР МО, спецслужби рф намагаються не допустити потрапляння солдатів з Північної Кореї в український полон. росіяни навіть отримували накази вбивати союзників.Водночас бійці з КНДР зазнають значних втрат на полі бою. Уже 4 тисячі військових із Північної Кореї знешкодили в Курській області.

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