ЗСУ на Курщині взяли в полон солдат з Північної Кореї. Вони в Києві

ЗСУ на Курщині взяли в полон солдат з Північної Кореї. Вони в Києві
Українські бійці взяли в полон двох військових з Північної Кореї у Курській області росії. Вони поранені, але вижили.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Служба безпеки України, пише Громадське.

Президент висловив вдячність військовим тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та воїнам-десантникам, які й захопили в полон цих двох солдатів. Північнокорейських військових уже доставили в Київ, де з ними спілкуються слідчі СБУ.

Бійці ССО показали, як полонили одного з солдатів.

«Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави — Північної Кореї — у війні проти України», — наголосив Зеленський.

Як розповіли в СБУ, полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

На момент взяття у полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої людини із реєстрацією у Республіці Тува, що у рф. А інший взагалі був без документів.

Військовий з квитком розповів, що цей документ йому видали у рф восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів КНДР протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями росіян.

Солдат нібито народився у 2005 році. Він обіймав посаду стрільця і проходив військову службу в Північній Кореї із 2021 року. Як кажуть у СБУ, полонений наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.

Інший військовополонений підтвердив свідчення свого «напарника». Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки в нього травмована щелепа.

За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Наразі СБУ встановлює обставини участі військових КНДР у війні проти України. Слідство ведуть за ст. 437 Кримінального кодексу України — планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

Як і всім полоненим, цим двом солдатам надають необхідну медичну допомогу. Зеленський доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до цих полонених. «Світ має знати, що відбувається», — додав глава держави.

Попередня спроба полонити солдат з КНДР

У грудні 2024 року президент Зеленський розповідав, що українські військові змогли захопити в полон кількох військових із Північної Кореї, які воюють на боці росії. Але їх не вдалося реанімувати.

Як розповідали в ГУР МО, спецслужби рф намагаються не допустити потрапляння солдатів з Північної Кореї в український полон. росіяни навіть отримували накази вбивати союзників.

Водночас бійці з КНДР зазнають значних втрат на полі бою. Уже 4 тисячі військових із Північної Кореї знешкодили в Курській області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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