Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Так 12 січня погоду Волині зумовить циклон із Західної Європи.
У зв'язку із цим, пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря протягом цього періоду становитиме від 4° морозу до 1° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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