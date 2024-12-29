Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Так 12 січня погоду Волині зумовить циклон із Західної Європи.

У зв'язку із цим, пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, місцями пориви вітру 15-20 м/с.



Температура повітря протягом цього періоду становитиме від 4° морозу до 1° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Так 12 січня погоду Волині зумовить циклон із Західної Європи.У зв'язку із цим, пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, місцями пориви вітру 15-20 м/с.Температура повітря протягом цього періоду становитиме від 4° морозу до 1° тепла.

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