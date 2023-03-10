За місяць БФ «Ангар» зібрав понад 380 тисяч гривень із зимової єПідтримки

За місяць БФ «Ангар» зібрав понад 380 тисяч гривень із зимової єПідтримки
Від початку запровадження проєкту «Зимова єПідтримка» на рахунок благодійного фонду «Ангар» надійшло 383 015,98 грн.

Про це в коментарі misto.media розповіла комунікаційниця благодійного фонду «Ангар. Україна» Ірина Одіон.

Такі дані зафіксували 10 січня станом на 14:40.

Перші кошти почали надходити на рахунок фонду місяць тому — ввечері 10 грудня.

«Зібрані гроші «Ангар» спрямовує на закупівлю FPV-дронів. Вже придбали 30 штук. Першу партію з 20 штук, на яку витратили 252 тис. грн, вже передали захисникам, вони активно їх використовують. На другу партію з 10 дронів витратили 126 тис. грн. Збір триває, ми регулярно звітуємо про витрачені кошти», — каже Ірина Одіон.

Як спрямувати кошти на Сили оборони:
У застосунку «Дія» відкрийте розділ «Благодійність».

Оберіть БФ «Ангар. Україна».

Введіть суму, яку хочете задонатити.

Натисніть кнопку, щоб підтвердити свій вибір.

Крім цього збору благодійний фонд у четвер, 9 січня, відкрив інший, терміновий, на 144 тис. грн для 100-ї бригади. Гроші спрямують на закупівлю комплектуючих до дронів, бо екіпаж ударних БПЛА другого механізованого батальйону розширює сферу діяльності і дуже потребує підтримки в закупівлі додаткового обладнання.

Їм треба:
контролери на дрони (SpeedyBee F405 V4);

виносна антена;

окуляри DJI goggles V2.

На ці потреби вже зібрали понад 75 тис. грн.

Також «Ангар» постійно збирає донати на тактичну медицину.

Номер картки банки: 5375 4112 0976 2934.

Окрім цього, триває збір 3 млн грн на FPV дрони — це частина великого збору. Незабаром оголосять про другу його частину, де збиратимуть 3 млн на РЕБ. А ще через деякий час оголосять про третю частину збору — 3 млн на мавіки.

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Теги: Ангар, допомога
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