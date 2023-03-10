За місяць БФ «Ангар» зібрав понад 380 тисяч гривень із зимової єПідтримки
Сьогодні, 18:13
Від початку запровадження проєкту «Зимова єПідтримка» на рахунок благодійного фонду «Ангар» надійшло 383 015,98 грн.
Про це в коментарі misto.media розповіла комунікаційниця благодійного фонду «Ангар. Україна» Ірина Одіон.
Такі дані зафіксували 10 січня станом на 14:40.
Перші кошти почали надходити на рахунок фонду місяць тому — ввечері 10 грудня.
«Зібрані гроші «Ангар» спрямовує на закупівлю FPV-дронів. Вже придбали 30 штук. Першу партію з 20 штук, на яку витратили 252 тис. грн, вже передали захисникам, вони активно їх використовують. На другу партію з 10 дронів витратили 126 тис. грн. Збір триває, ми регулярно звітуємо про витрачені кошти», — каже Ірина Одіон.
Як спрямувати кошти на Сили оборони:
У застосунку «Дія» відкрийте розділ «Благодійність».
Оберіть БФ «Ангар. Україна».
Введіть суму, яку хочете задонатити.
Натисніть кнопку, щоб підтвердити свій вибір.
Крім цього збору благодійний фонд у четвер, 9 січня, відкрив інший, терміновий, на 144 тис. грн для 100-ї бригади. Гроші спрямують на закупівлю комплектуючих до дронів, бо екіпаж ударних БПЛА другого механізованого батальйону розширює сферу діяльності і дуже потребує підтримки в закупівлі додаткового обладнання.
Їм треба:
контролери на дрони (SpeedyBee F405 V4);
виносна антена;
окуляри DJI goggles V2.
На ці потреби вже зібрали понад 75 тис. грн.
Також «Ангар» постійно збирає донати на тактичну медицину.
Номер картки банки: 5375 4112 0976 2934.
Окрім цього, триває збір 3 млн грн на FPV дрони — це частина великого збору. Незабаром оголосять про другу його частину, де збиратимуть 3 млн на РЕБ. А ще через деякий час оголосять про третю частину збору — 3 млн на мавіки.
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Про це в коментарі misto.media розповіла комунікаційниця благодійного фонду «Ангар. Україна» Ірина Одіон.
Такі дані зафіксували 10 січня станом на 14:40.
Перші кошти почали надходити на рахунок фонду місяць тому — ввечері 10 грудня.
«Зібрані гроші «Ангар» спрямовує на закупівлю FPV-дронів. Вже придбали 30 штук. Першу партію з 20 штук, на яку витратили 252 тис. грн, вже передали захисникам, вони активно їх використовують. На другу партію з 10 дронів витратили 126 тис. грн. Збір триває, ми регулярно звітуємо про витрачені кошти», — каже Ірина Одіон.
Як спрямувати кошти на Сили оборони:
У застосунку «Дія» відкрийте розділ «Благодійність».
Оберіть БФ «Ангар. Україна».
Введіть суму, яку хочете задонатити.
Натисніть кнопку, щоб підтвердити свій вибір.
Крім цього збору благодійний фонд у четвер, 9 січня, відкрив інший, терміновий, на 144 тис. грн для 100-ї бригади. Гроші спрямують на закупівлю комплектуючих до дронів, бо екіпаж ударних БПЛА другого механізованого батальйону розширює сферу діяльності і дуже потребує підтримки в закупівлі додаткового обладнання.
Їм треба:
контролери на дрони (SpeedyBee F405 V4);
виносна антена;
окуляри DJI goggles V2.
На ці потреби вже зібрали понад 75 тис. грн.
Також «Ангар» постійно збирає донати на тактичну медицину.
Номер картки банки: 5375 4112 0976 2934.
Окрім цього, триває збір 3 млн грн на FPV дрони — це частина великого збору. Незабаром оголосять про другу його частину, де збиратимуть 3 млн на РЕБ. А ще через деякий час оголосять про третю частину збору — 3 млн на мавіки.
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