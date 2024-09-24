Лише третина луцьких депутатів відвідала торік всі сесії





Всього у Луцькій міській раді зареєстровано 42 депутати. Інформацію про відвідування народних обранців виконавчий комітет Луцької міськради повідомив



Сесії



Усі засідання сесії відвідали 14 депутатів:



Андрій Авраменко (фракція ВО «Батьківщина»);



Андрій Білан (фракція ВО «Свобода»);



Юрій Безпятко (фракція «За майбутнє»);



Віталій Бондар (фракція «За майбутнє»);



Алла Доманська (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);



Микола Дуда (фракція «За майбутнє»);



Роман Кравчук (фракція «За майбутнє»);



Оксана Лєщинська (фракція «За майбутнє»);



Володимир Пшибельський (фракція ВО «Свобода»);



Андрій Разумовський (фракція «За майбутнє»);



Оксана Руднік (фракція «Слуга народу»);



Олександр Ткачук (фракція «Слуга народу»);



Ірина Чебелюк (фракція ВО «Батьківщина»);



Михайло Щур (фракція ВО «Свобода»).



Один пропуск мають 8 депутатів:



Дмитро Грачов (фракція ВО «Батьківщина»);



Юлія Дацюк (фракція «За майбутнє»);



Олександр Козлюк (фракція ВО «Батьківщина»);



Ігор Курілін (фракція «За майбутнє»);



Вікторія Майборода (фракція «За майбутнє»);



Михайло Наход (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);



Юлія Сачковська (фракція «Слуга народу»);



Оксана Степанюк (фракція «За майбутнє»).



Два пропуски:



Ігор Гнетньов (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);



Валентина Малютіна (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);



Андрій Маруняк (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);



Алла Надточій (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);



Олег Тарасюк (фракція «За майбутнє»);



Микола Федік (фракція ВО «Свобода»);



Валентин Хаймик (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»).



Три пропуски:



Алла Бабула (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);



Андрій Лучик (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);



Катерина Шкльода (фракція «За майбутнє»);



Микола Яручик (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»).



Чотири пропуски:



Роман Бондарук (фракція «Слуга народу»);



Максим Воскресеньський (фракція «Слуга народу»);



Алла Жупанюк (фракція ВО «Свобода»).



П’ять пропусків:



Лілія Каньовська (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);



Ірина Колковська (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);



Євгеній Ткачук (фракція «За майбутнє»).



На 9 засіданнях не було Тараса Шкітера (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»). З червня 2024 року він працює заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.



11 разів пропустив засідання Олександр Лазука (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»). Він працює консультантом депутата Європарламенту й майже весь час перебуває за кордоном.



Усі засідання пропустив депутат Олександр Ніколайчук (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»). З 2022 року він захищає Україну від російських окупантів у лавах Збройних сил.



Комісії



У Луцькій міській раді існує сім постійних комісій. Зокрема:



постійна комісія міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови;



постійна комісія міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності;



постійна комісія міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;



постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту;



постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;



постійна комісія міської ради з питань комунального майна та приватизації;



постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.



На усіх засіданнях були присутні 15 депутатів:



Андрій Авраменко (фракція ВО «Батьківщина»);



Андрій Білан (фракція ВО «Свобода»);



Юрій Безпятко (фракція «За майбутнє»);



Віталій Бондар (фракція «За майбутнє»);



Максим Воскресеньський (фракція «Слуга народу»);



Юлія Дацюк (фракція «За майбутнє»);



Алла Доманська (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);



Олександр Козлюк (фракція ВО «Батьківщина»);



Оксана Лєщинська (фракція «За майбутнє»);



Валентина Малютіна (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);



Андрій Маруняк (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);



Володимир Пшибельський (фракція ВО «Свобода»);



Андрій Разумовський (фракція «За майбутнє»);



Олег Тарасюк (фракція «За майбутнє»);



Микола Федік (фракція ВО «Свобода»).



Один пропуск мають 6 обранців громади:



Микола Дуда (фракція «За майбутнє»);



Андрій Лучик (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);



Алла Надточій (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);



Оксана Руднік (фракція «Слуга народу»);



Оксана Степанюк (фракція «За майбутнє»);



Михайло Щур (фракція ВО «Свобода»).



Два пропуски у 7 депутатів:



Роман Бондарук (фракція «Слуга народу»);



Ігор Гнетньов (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);



Дмитро Грачов (фракція ВО «Батьківщина»);



Михайло Наход (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);



Юлія Сачковська (фракція «Слуга народу»);



Олександр Ткачук (фракція «Слуга народу»);



Катерина Шкльода (фракція «За майбутнє»).



Три пропуски:



Алла Бабула (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);



Роман Кравчук (фракція «За майбутнє»);



Вікторія Майборода (фракція «За майбутнє»);



Валентин Хаймик (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»).



Чотири пропуски:



Ігор Курілін (фракція «За майбутнє»);



Олександр Лазука (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»)



Микола Яручик (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»).



П’ять разів пропустили засідання комісій Ірина Колковська (фракція Політичної партії «Європейська солідарність») та Євгеній Ткачук (фракція «За майбутнє»).



Сім разів не з’явилась на комісіях Ірина Чебелюк (фракція ВО «Батьківщина»), 10 — Алла Жупанюк (фракція ВО «Свобода»), 13 — Олександр Ніколайчук (фракція Політичної партії «Європейська солідарність») та 15 — Тарас Шкітер (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»).



Усі депутати та депутатки Луцької міської ради не отримують заробітної плати за участь у засіданнях, проте як офіційні представники громади вони взяли на себе зобов’язання їх відвідувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2024 році у Луцькій міській раді провели 14 сесійних засідань. Два з яких були позачерговими. Ми вирішили порахувати, на скількох засіданнях не з’являлися депутати.Всього у Луцькій міській раді зареєстровано 42 депутати. Інформацію про відвідування народних обранців виконавчий комітет Луцької міськради повідомив misto.media у відповіді на запит.Усі засідання сесії відвідали 14 депутатів:Андрій Авраменко (фракція ВО «Батьківщина»);Андрій Білан (фракція ВО «Свобода»);Юрій Безпятко (фракція «За майбутнє»);Віталій Бондар (фракція «За майбутнє»);Алла Доманська (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);Микола Дуда (фракція «За майбутнє»);Роман Кравчук (фракція «За майбутнє»);Оксана Лєщинська (фракція «За майбутнє»);Володимир Пшибельський (фракція ВО «Свобода»);Андрій Разумовський (фракція «За майбутнє»);Оксана Руднік (фракція «Слуга народу»);Олександр Ткачук (фракція «Слуга народу»);Ірина Чебелюк (фракція ВО «Батьківщина»);Михайло Щур (фракція ВО «Свобода»).Один пропуск мають 8 депутатів:Дмитро Грачов (фракція ВО «Батьківщина»);Юлія Дацюк (фракція «За майбутнє»);Олександр Козлюк (фракція ВО «Батьківщина»);Ігор Курілін (фракція «За майбутнє»);Вікторія Майборода (фракція «За майбутнє»);Михайло Наход (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);Юлія Сачковська (фракція «Слуга народу»);Оксана Степанюк (фракція «За майбутнє»).Два пропуски:Ігор Гнетньов (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);Валентина Малютіна (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);Андрій Маруняк (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);Алла Надточій (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);Олег Тарасюк (фракція «За майбутнє»);Микола Федік (фракція ВО «Свобода»);Валентин Хаймик (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»).Три пропуски:Алла Бабула (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);Андрій Лучик (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);Катерина Шкльода (фракція «За майбутнє»);Микола Яручик (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»).Чотири пропуски:Роман Бондарук (фракція «Слуга народу»);Максим Воскресеньський (фракція «Слуга народу»);Алла Жупанюк (фракція ВО «Свобода»).П’ять пропусків:Лілія Каньовська (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);Ірина Колковська (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);Євгеній Ткачук (фракція «За майбутнє»).На 9 засіданнях не було Тараса Шкітера (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»). З червня 2024 року він працює заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.11 разів пропустив засідання Олександр Лазука (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»). Він працює консультантом депутата Європарламенту й майже весь час перебуває за кордоном.Усі засідання пропустив депутат Олександр Ніколайчук (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»). З 2022 року він захищає Україну від російських окупантів у лавах Збройних сил.У Луцькій міській раді існує сім постійних комісій. Зокрема:постійна комісія міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови;постійна комісія міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності;постійна комісія міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту;постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;постійна комісія міської ради з питань комунального майна та приватизації;постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.На усіх засіданнях були присутні 15 депутатів:Андрій Авраменко (фракція ВО «Батьківщина»);Андрій Білан (фракція ВО «Свобода»);Юрій Безпятко (фракція «За майбутнє»);Віталій Бондар (фракція «За майбутнє»);Максим Воскресеньський (фракція «Слуга народу»);Юлія Дацюк (фракція «За майбутнє»);Алла Доманська (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);Олександр Козлюк (фракція ВО «Батьківщина»);Оксана Лєщинська (фракція «За майбутнє»);Валентина Малютіна (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);Андрій Маруняк (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);Володимир Пшибельський (фракція ВО «Свобода»);Андрій Разумовський (фракція «За майбутнє»);Олег Тарасюк (фракція «За майбутнє»);Микола Федік (фракція ВО «Свобода»).Один пропуск мають 6 обранців громади:Микола Дуда (фракція «За майбутнє»);Андрій Лучик (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);Алла Надточій (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);Оксана Руднік (фракція «Слуга народу»);Оксана Степанюк (фракція «За майбутнє»);Михайло Щур (фракція ВО «Свобода»).Два пропуски у 7 депутатів:Роман Бондарук (фракція «Слуга народу»);Ігор Гнетньов (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);Дмитро Грачов (фракція ВО «Батьківщина»);Михайло Наход (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»);Юлія Сачковська (фракція «Слуга народу»);Олександр Ткачук (фракція «Слуга народу»);Катерина Шкльода (фракція «За майбутнє»).Три пропуски:Алла Бабула (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»);Роман Кравчук (фракція «За майбутнє»);Вікторія Майборода (фракція «За майбутнє»);Валентин Хаймик (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»).Чотири пропуски:Ігор Курілін (фракція «За майбутнє»);Олександр Лазука (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»)Микола Яручик (фракція Політичної партії «Європейська солідарність»).П’ять разів пропустили засідання комісій Ірина Колковська (фракція Політичної партії «Європейська солідарність») та Євгеній Ткачук (фракція «За майбутнє»).Сім разів не з’явилась на комісіях Ірина Чебелюк (фракція ВО «Батьківщина»), 10 — Алла Жупанюк (фракція ВО «Свобода»), 13 — Олександр Ніколайчук (фракція Політичної партії «Європейська солідарність») та 15 — Тарас Шкітер (фракція Громадський Рух «СВІДОМІ»).Усі депутати та депутатки Луцької міської ради не отримують заробітної плати за участь у засіданнях, проте як офіційні представники громади вони взяли на себе зобов’язання їх відвідувати.

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