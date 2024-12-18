На оборонні споруди на Волині направили ще майже 638 мільйонів гривень





Інформація про понад 160 укладених договорів щодо цього впродовж червня-грудня 2024 року розміщена в електронній системі публічних закупівель «Prozorro», передає



Зокрема, впродовж вересня-грудня 2024 року департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації замовив робіт з будівництва фортифікацій і позначкою «коригування» на 570,8 мільйона гривень. Угоди стосуються виконання додаткових робіт під час будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд понад 30 взводних опорних пунктів.



Ще на 61,95 мільйона гривень зробили два замовлення на будівництво невибухових загороджень другого рубежу оборони під назвами «Ратне» та «Дольськ», а на виготовлення проєктно-кошторисної документації та її коригування – майже 1,34 мільйона гривень.



На здійснення авторського та технічного нагляду за зведенням вказаних вище об’єктів впродовж червня-грудня 2024 року уклали майже 40 договорів і передбачили на це 4,2 мільйона гривень.



Отже, у другому півріччі 2024 року на Волині для будівництва оборонних споруд, а також на пов’язані з цим послуги, уклали договорів на понад 638 мільйонів гривень.



Усі замовлення зробили напряму, без проведення конкурентних торгів, а підрядники – приховані, оскільки все це – оборонні закупівлі. Процедура передбачає сухе звітування в системі «Prozorro», а вся документація щодо них буде оприлюднена через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні.



Нагадаємо, у березні-квітні 2024 року департамент інфраструктури Волинської ОДА замовив будівництво невибухових загороджень рубежів оборони, військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд на 3 мільярди 58 мільйонів гривень.



Ще трохи більше 17 мільйонів гривень тоді запланували на послуги нагляду за будівництвом, а також 6,5 мільйонів – на виготовлення кошторисної документації.



Загалом робіт з будівництва фортифікацій і послуг, пов’язаних з цим, тоді замовили на 3 мільярди 82 мільйони гривень. Втім, впродовж року низку договорів на майже 410 мільйонів гривень розірвали. В усіх випадках департамент інфраструктури ОДА прозвітував, що «за згодою сторін».



Таким чином, з огляду на дані з «Prozorro» станом на початок січня 2025 року, на оборонні споруди Волинської області у 2024 році замовили робіт і послуг на понад 3,3 мільярда гривень.



Наприкінці квітня 2024-го прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загалом на будівництво фортифікацій уряд виділив уже майже 38 мільярдів гривень й, зокрема, 3,4 мільярда передбачили для Волинської області. Шмигаль тоді перебував на Волині, де перевіряв будівництво фортифікацій в області.



Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації Ігор Никитюк в коментарі «Силі правди» зазначив, що не може поінформувати про розподіл коштів на фортифікації.



«З обласного бюджету ми давали тільки на проєктно-кошторисну документацію один мільйон з чимось», – згадує Никитюк.



Директор департаменту інфраструктури ОДА Степан Білан також відмовився від коментарів.





«По фортифікаціях я не можу дати жодного коментаря, тому що я не знаю, чи взагалі я можу висвітлювати цю інформацію», – прокоментував чиновник.



4-го грудня голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький відвідував Камінь-Каширський район для огляду зведених фортифікаційних споруд вздовж кордону з Білоруссю та їх готовність до оборони.



«Обговорив з керівником Волинського прикордонного загону деякі питання посилення матеріально-технічної бази. Зокрема, почув потреби, у яких треба сприяння», – прокоментував Рудницький.



Того ж дня відбулася планова робоча зустріч з керівництвом ОТУ «Волинь», Західного міжрегіонального управління ДПС України, структурних підрозділів ДПС України, інших сил оборони Волинської області.



«Питання, які обговорили, пов’язані із завершенням та оснащенням оборонних споруд регіону, готовності всіх сил оборони до реагування на загрози», – повідомив тоді голова Волинської ОДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У другій половині 2024 року департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації замовив робіт і послуг, пов’язаних з облаштуванням фортифікаційних споруд на українсько-білоруському кордоні, на майже 638 мільйонів гривень. Основна частина цих коштів піде на вже замовлені будівництва фортифікацій, проєкти яких зазнали коригування.Інформація про понад 160 укладених договорів щодо цього впродовж червня-грудня 2024 року розміщена в електронній системі публічних закупівель «Prozorro», передає "Сила правди" Зокрема, впродовж вересня-грудня 2024 року департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації замовив робіт з будівництва фортифікацій і позначкою «коригування» на 570,8 мільйона гривень. Угоди стосуються виконання додаткових робіт під час будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд понад 30 взводних опорних пунктів.Ще на 61,95 мільйона гривень зробили два замовлення на будівництво невибухових загороджень другого рубежу оборони під назвами «Ратне» та «Дольськ», а на виготовлення проєктно-кошторисної документації та її коригування – майже 1,34 мільйона гривень.На здійснення авторського та технічного нагляду за зведенням вказаних вище об’єктів впродовж червня-грудня 2024 року уклали майже 40 договорів і передбачили на це 4,2 мільйона гривень.Отже, у другому півріччі 2024 року на Волині для будівництва оборонних споруд, а також на пов’язані з цим послуги, уклали договорів на понад 638 мільйонів гривень.Усі замовлення зробили напряму, без проведення конкурентних торгів, а підрядники – приховані, оскільки все це – оборонні закупівлі. Процедура передбачає сухе звітування в системі «Prozorro», а вся документація щодо них буде оприлюднена через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні.Нагадаємо, у березні-квітні 2024 року департамент інфраструктури Волинської ОДА замовив будівництво невибухових загороджень рубежів оборони, військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд на 3 мільярди 58 мільйонів гривень.Ще трохи більше 17 мільйонів гривень тоді запланували на послуги нагляду за будівництвом, а також 6,5 мільйонів – на виготовлення кошторисної документації.Загалом робіт з будівництва фортифікацій і послуг, пов’язаних з цим, тоді замовили на 3 мільярди 82 мільйони гривень. Втім, впродовж року низку договорів на майже 410 мільйонів гривень розірвали. В усіх випадках департамент інфраструктури ОДА прозвітував, що «за згодою сторін».Таким чином, з огляду на дані з «Prozorro» станом на початок січня 2025 року, на оборонні споруди Волинської області у 2024 році замовили робіт і послуг на понад 3,3 мільярда гривень.Наприкінці квітня 2024-го прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загалом на будівництво фортифікацій уряд виділив уже майже 38 мільярдів гривень й, зокрема, 3,4 мільярда передбачили для Волинської області. Шмигаль тоді перебував на Волині, де перевіряв будівництво фортифікацій в області.Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністраціїв коментарі «Силі правди» зазначив, що не може поінформувати про розподіл коштів на фортифікації.«З обласного бюджету ми давали тільки на проєктно-кошторисну документацію один мільйон з чимось», – згадує Никитюк.Директор департаменту інфраструктури ОДА Степан Білан також відмовився від коментарів.«По фортифікаціях я не можу дати жодного коментаря, тому що я не знаю, чи взагалі я можу висвітлювати цю інформацію», – прокоментував чиновник.4-го грудня голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький відвідував Камінь-Каширський район для огляду зведених фортифікаційних споруд вздовж кордону з Білоруссю та їх готовність до оборони.«Обговорив з керівником Волинського прикордонного загону деякі питання посилення матеріально-технічної бази. Зокрема, почув потреби, у яких треба сприяння», – прокоментував Рудницький.Того ж дня відбулася планова робоча зустріч з керівництвом ОТУ «Волинь», Західного міжрегіонального управління ДПС України, структурних підрозділів ДПС України, інших сил оборони Волинської області.«Питання, які обговорили, пов’язані із завершенням та оснащенням оборонних споруд регіону, готовності всіх сил оборони до реагування на загрози», – повідомив тоді голова Волинської ОДА.

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