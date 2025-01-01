На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Фрасинюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Фрасинюк
27 грудня на Донеччині загинув воїн Роман Фрасинюк 1973 року народження. Він був мешканцем Нововолинська.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - йдеться у дописі.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Фрасинюк


Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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