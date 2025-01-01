На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Фрасинюк

Роман Фрасинюк 1973 року народження. Він був мешканцем Нововолинська.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - йдеться у дописі.





Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 грудня на Донеччині загинув воїн1973 року народження. Він був мешканцем Нововолинська.Про це повідомив міський голова Нововолинська«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - йдеться у дописі.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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