На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Фрасинюк
Сьогодні, 17:59
27 грудня на Донеччині загинув воїн Роман Фрасинюк 1973 року народження. Він був мешканцем Нововолинська.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
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