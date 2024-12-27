У Старовижівській селищній раді розповіли, яка ситуація з резонансним продажем Семенової гори





З цією метою виготовили та затвердили (рішенням сесії ради від 18 жовтня 2024 № 40/22) технічну документацію щодо інвентаризації земельної ділянки в урочищі «Семенова гора». Про це 10 січня 2025 року інформують в органі місцевого самоврядування, передає



За Старовижівською селищною радою 19 листопада 2024 року офіційно оформили право комунальної власності на земельну ділянку площею 12.7 га, де розташований «Старовижівський Буковель».



На цей час у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/5676/24 за позовом керівника Ковельської окружної прокуратури (ініційована Старовижівською селищною радою) до Державної служби геології та надр України та Товариства з обмеженою відповідальністю «САНДЕКС» про:



1) визнання незаконним та скасування наказу Державної служби геології та надр України від 27.12.2023 № 672 «Про затвердження переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон (електронні торги)» в частині виставлення на аукціон Старо-Вижівського родовища у Ковельському районі Волинської області;



2) визнання недійсними результатів електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами Старо-Вижівського родовища, оформленого протоколом про результати аукціону № SUE001-UA-20231228-01783 від 17.01.2024;



3) визнання недійсним договору від 25.01.2024 № 1/2-24 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування піску Старо-Вижівського родовища, яке знаходиться у Ковельському районі Волинської області;



4) визнання недійсним спеціального дозволу на користування надрами від 13.02.2024 № 6782, виданого Державною службою геології та надр України Товариству з обмеженою відповідальністю «САНДЕКС».



По цій справі станом на 1 січня 2025 року суд виніс уже 16 ухвал процесуального характеру. За цей час закінчили підготовче провадження, а наступне засідання суду призначили на 22 січня 2025 року.



Нагадаємо, трираундовий англійський аукціон, який оголосила Державна служба геології та надр України, відбувся 17 січня 2024 року. Ішлося про спеціальний дозвіл на 20 років на видобуток піску у Старовижівському родовищі, яке розташоване на відстані 1,5 кілометра на захід від селища Стара Вижівка. Його площа – майже 160 гектарів.



У протоколі електронного аукціону зазначили, що було два учасники. Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю «Сандекс», зареєстроване у Львові. Організація запропонувала найвищу ціну – 4 271 000 гривень.



Зауважимо, Старовижівська селищна рада 9 січня 2024 року зверталася до Державної служби геології та надр України з вимогою скасувати цей аукціон, але торги все ж відбулися.



Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва із позовом в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і суб'єкта господарювання, аби визнати незаконним та скасувати наказ Держгеонадр, визнати недійсними результати проведення аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Старовижівській селищній раді запевнили, що вживають усі законні заходи щодо збереження природної та археологічної пам’ятки «Семенова гора».З цією метою виготовили та затвердили (рішенням сесії ради від 18 жовтня 2024 № 40/22) технічну документацію щодо інвентаризації земельної ділянки в урочищі «Семенова гора». Про це 10 січня 2025 року інформують в органі місцевого самоврядування, передає Район. Стара Вижівка За Старовижівською селищною радою 19 листопада 2024 року офіційно оформили право комунальної власності на земельну ділянку площею 12.7 га, де розташований «Старовижівський Буковель».На цей час у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/5676/24 за позовом керівника Ковельської окружної прокуратури (ініційована Старовижівською селищною радою) до Державної служби геології та надр України та Товариства з обмеженою відповідальністю «САНДЕКС» про:1) визнання незаконним та скасування наказу Державної служби геології та надр України від 27.12.2023 № 672 «Про затвердження переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон (електронні торги)» в частині виставлення на аукціон Старо-Вижівського родовища у Ковельському районі Волинської області;2) визнання недійсними результатів електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами Старо-Вижівського родовища, оформленого протоколом про результати аукціону № SUE001-UA-20231228-01783 від 17.01.2024;3) визнання недійсним договору від 25.01.2024 № 1/2-24 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування піску Старо-Вижівського родовища, яке знаходиться у Ковельському районі Волинської області;4) визнання недійсним спеціального дозволу на користування надрами від 13.02.2024 № 6782, виданого Державною службою геології та надр України Товариству з обмеженою відповідальністю «САНДЕКС».По цій справі станом на 1 січня 2025 року суд виніс уже 16 ухвал процесуального характеру. За цей час закінчили підготовче провадження, а наступне засідання суду призначили на 22 січня 2025 року.Нагадаємо, трираундовий англійський аукціон, який оголосила Державна служба геології та надр України, відбувся 17 січня 2024 року. Ішлося про спеціальний дозвіл на 20 років на видобуток піску у Старовижівському родовищі, яке розташоване на відстані 1,5 кілометра на захід від селища Стара Вижівка. Його площа – майже 160 гектарів.У протоколі електронного аукціону зазначили, що було два учасники. Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю «Сандекс», зареєстроване у Львові. Організація запропонувала найвищу ціну – 4 271 000 гривень.Зауважимо, Старовижівська селищна рада 9 січня 2024 року зверталася до Державної служби геології та надр України з вимогою скасувати цей аукціон, але торги все ж відбулися.Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва із позовом в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і суб'єкта господарювання, аби визнати незаконним та скасувати наказ Держгеонадр, визнати недійсними результати проведення аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.

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