У ПЦУ заявили про побиття священника на Волині. Кажуть, що на нього напав прихильник УПЦ МП
Сьогодні, 20:14
Волинська єпархія Православної церкви України заявила, що на її священника, який освячував класи в місцевому ліцеї, напав батько одного зі школярів — прихильник Української православної церкви московського патріархату.
Про це йдеться на сторінці єпархії, пише Громадське.
Зазначається, що подія сталася в селі Ветли, на кордоні з Білоруссю, коли протоієрей Роман Гула окроплював житла своїх парафіян йорданською водою і також завітав до місцевого ліцею, попередньо домовившись про обряд із дирекцією.
За словами священника, якого цитують в дописі єпархії, основна частина ліцеїстів — це діти православних батьків, але також є учні з родин п’ятдесятників. Тож він запитав, чи ніхто не буде проти окроплення освяченою водою.
«Хто не хотів — просто на кілька хвилин вийшли в коридор», — зауважив отець Роман.
Проте, як розповідають в єпархії, коли священник вийшов із класу, на нього накинувся батько одного з учнів, ударивши панотця в обличчя та лихословивши його.
«Усе було дуже швидко. Ніхто не очікував такої реакції. Чоловік поводився агресивно і жодними словами його не вдавалося вгамувати», — каже священник.
Як зазначив отець Роман, на вулиці його чекали близько 30 прихильників УПЦ МП на чолі зі своїм священником.
За словами отця Романа, люди почали обзивати і його, і вчителів, а також погрожувати. Він додає, що у більшості з них діти не навчаються в цьому ліцеї, а чоловік, який накинувся на нього, працює у місцевому лісництві й мав би бути на роботі.
Отець Роман зазначив, що звернувся до медиків, оскільки після ударів у нього боліла голова, а також написав заяву в поліцію.
hromadske звернулося до Національної поліції у Волинській області, але на момент публікації новини нам не відповіли. На офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП та на сторінці у Facebook станом на вечір 11 січня про подію не повідомляли.
У Волинській єпархії ПЦУ зазначають, що це не перший релігійний конфлікт у селі Ветли, після того, як три роки тому частина громади вирішила долучитися до ПЦУ, а дехто зволів залишитися в УПЦ МП.
У травні 2024 року «Суспільне Луцьк» повідомляло, що отець Роман знайшов на паркані біля будинку, де він перебував, гранату.
У ПЦУ також скаржаться, що не можуть потрапити до храму у селі Ветли, який вийшов з юрисдикції УПЦ МП.
За даними платформи «Опендатабот», станом на травень 2024 року у Волинській області нараховувалося 422 парафії УПЦ МП — більше на заході країни було лише в Закарпатській та Хмельницькій областях.
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Про це йдеться на сторінці єпархії, пише Громадське.
Зазначається, що подія сталася в селі Ветли, на кордоні з Білоруссю, коли протоієрей Роман Гула окроплював житла своїх парафіян йорданською водою і також завітав до місцевого ліцею, попередньо домовившись про обряд із дирекцією.
За словами священника, якого цитують в дописі єпархії, основна частина ліцеїстів — це діти православних батьків, але також є учні з родин п’ятдесятників. Тож він запитав, чи ніхто не буде проти окроплення освяченою водою.
«Хто не хотів — просто на кілька хвилин вийшли в коридор», — зауважив отець Роман.
Проте, як розповідають в єпархії, коли священник вийшов із класу, на нього накинувся батько одного з учнів, ударивши панотця в обличчя та лихословивши його.
«Усе було дуже швидко. Ніхто не очікував такої реакції. Чоловік поводився агресивно і жодними словами його не вдавалося вгамувати», — каже священник.
Як зазначив отець Роман, на вулиці його чекали близько 30 прихильників УПЦ МП на чолі зі своїм священником.
За словами отця Романа, люди почали обзивати і його, і вчителів, а також погрожувати. Він додає, що у більшості з них діти не навчаються в цьому ліцеї, а чоловік, який накинувся на нього, працює у місцевому лісництві й мав би бути на роботі.
Отець Роман зазначив, що звернувся до медиків, оскільки після ударів у нього боліла голова, а також написав заяву в поліцію.
hromadske звернулося до Національної поліції у Волинській області, але на момент публікації новини нам не відповіли. На офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП та на сторінці у Facebook станом на вечір 11 січня про подію не повідомляли.
У Волинській єпархії ПЦУ зазначають, що це не перший релігійний конфлікт у селі Ветли, після того, як три роки тому частина громади вирішила долучитися до ПЦУ, а дехто зволів залишитися в УПЦ МП.
У травні 2024 року «Суспільне Луцьк» повідомляло, що отець Роман знайшов на паркані біля будинку, де він перебував, гранату.
У ПЦУ також скаржаться, що не можуть потрапити до храму у селі Ветли, який вийшов з юрисдикції УПЦ МП.
За даними платформи «Опендатабот», станом на травень 2024 року у Волинській області нараховувалося 422 парафії УПЦ МП — більше на заході країни було лише в Закарпатській та Хмельницькій областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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