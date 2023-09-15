У СБУ пояснили, яку депутатську роботу Шуфрич зможе виконувати з СІЗО
Сьогодні, 22:03
Служба безпеки України підкреслила, що виконання нардепом Нестором Шуфричем депутатських повноважень буде реалізовано у межах можливостей його перебування в ізоляторі, це може включати підготовку та надсилання письмових звернень і запитів.
Про це йдеться в коментарі пресслужби СБУ "Українській правді" щодо рішення Шевченківського районного суду, яким Шуфричу дозволено виконувати депутатську роботу.
"Нестор Шуфрич продовжить утримуватися під вартою у слідчому ізоляторі СБУ та на нього поширюватимуться загальні обов’язки ув’язненого.
Виконання ним депутатських повноважень буде реалізовано у межах можливостей перебування в ізоляторі СБУ. Зокрема, це підготовка та надсилання письмових звернень, запитів тощо.
Відповідно до рішення колегії суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 24 грудня 2024 року адвокатам Шуфрича, якого СБУ і ДБР підозрюють у державній зраді, відмовлено у клопотанні доставляти нардепа на засідання Верховної Ради. Таким чином, рішення суду виключає його переміщення до парламенту", - йдеться в повідомленні.
Раніше нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що суд зобовʼязав надати нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, право на здійснення депутатських повноважень.
Суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.
15 вересня 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Шуфрича запідозрили в державній зраді.
Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.
Тоді ж суд обрав запобіжний захід Шуфричу – тримання під вартою без права внесення застави.
8 лютого 2024 року Нестору Шуфричу оголосили нову підозру – у фінансуванні Росгвардії.
3 вересня прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно Шуфрича та його експомічника.
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Про це йдеться в коментарі пресслужби СБУ "Українській правді" щодо рішення Шевченківського районного суду, яким Шуфричу дозволено виконувати депутатську роботу.
"Нестор Шуфрич продовжить утримуватися під вартою у слідчому ізоляторі СБУ та на нього поширюватимуться загальні обов’язки ув’язненого.
Виконання ним депутатських повноважень буде реалізовано у межах можливостей перебування в ізоляторі СБУ. Зокрема, це підготовка та надсилання письмових звернень, запитів тощо.
Відповідно до рішення колегії суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 24 грудня 2024 року адвокатам Шуфрича, якого СБУ і ДБР підозрюють у державній зраді, відмовлено у клопотанні доставляти нардепа на засідання Верховної Ради. Таким чином, рішення суду виключає його переміщення до парламенту", - йдеться в повідомленні.
Раніше нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що суд зобовʼязав надати нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, право на здійснення депутатських повноважень.
Суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.
15 вересня 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Шуфрича запідозрили в державній зраді.
Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.
Тоді ж суд обрав запобіжний захід Шуфричу – тримання під вартою без права внесення застави.
8 лютого 2024 року Нестору Шуфричу оголосили нову підозру – у фінансуванні Росгвардії.
3 вересня прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно Шуфрича та його експомічника.
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