12 січня на Волині: гортаючи календар

Ігоря Лісового (на фото).



Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Макар, Петро, Сава, Тетяна.



Вітаємо усіх іменинників. Бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.



12 січня за новим церковним календарем православні згадують святу Тетяну Римську. У народному календарі - Тетянин день, або Бабин кут.



12 січня 1984 року виконком Луцької міської Ради депутатів трудящих прийняв рішення «Про присвоєння звання Почесний громадянин міста Луцька» Олексію Бурлаці – начальнику дільниці баштових кранів управління механізації комбінату «Волиньпромбуд».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження у редактора нововолинської газети "Наше місто", журналіста(на фото).Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Макар, Петро, Сава, Тетяна.Вітаємо усіх іменинників. Бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.12 січня за новим церковним календарем православні згадують святу Тетяну Римську. У народному календарі - Тетянин день, або Бабин кут.12 січня 1984 року виконком Луцької міської Ради депутатів трудящих прийняв рішення «Про присвоєння звання Почесний громадянин міста Луцька»– начальнику дільниці баштових кранів управління механізації комбінату «Волиньпромбуд».

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