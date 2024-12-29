12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у редактора нововолинської газети "Наше місто", журналіста Ігоря Лісового (на фото).
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Макар, Петро, Сава, Тетяна.
Вітаємо усіх іменинників. Бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.
12 січня за новим церковним календарем православні згадують святу Тетяну Римську. У народному календарі - Тетянин день, або Бабин кут.
12 січня 1984 року виконком Луцької міської Ради депутатів трудящих прийняв рішення «Про присвоєння звання Почесний громадянин міста Луцька» Олексію Бурлаці – начальнику дільниці баштових кранів управління механізації комбінату «Волиньпромбуд».
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Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Макар, Петро, Сава, Тетяна.
Вітаємо усіх іменинників. Бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.
12 січня за новим церковним календарем православні згадують святу Тетяну Римську. У народному календарі - Тетянин день, або Бабин кут.
12 січня 1984 року виконком Луцької міської Ради депутатів трудящих прийняв рішення «Про присвоєння звання Почесний громадянин міста Луцька» Олексію Бурлаці – начальнику дільниці баштових кранів управління механізації комбінату «Волиньпромбуд».
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