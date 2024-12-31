На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Єфімчук

На фронті загинув солдат, житель села Серхів Прилісненської громади Віктор Адамович Єфімчук 1974 року народження.Про це повідомили у Прилісненській громаді.Воїн загинув 10 січня 2025 року. Віктор Єфімчук загинув при виконанні бойового завдання за призначенням під час воєнних дій у Запорізькій області. Був призваний на військову службу в червні 2024 року на посаду кулеметника.Без сина та брата залишилися мама Віра Онуфріївна, рідні брати та сестра.Про час зустрічі і дату поховання повідомимо додатково.