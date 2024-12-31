На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Єфімчук
Сьогодні, 14:36
На фронті загинув солдат, житель села Серхів Прилісненської громади Віктор Адамович Єфімчук 1974 року народження.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Воїн загинув 10 січня 2025 року. Віктор Єфімчук загинув при виконанні бойового завдання за призначенням під час воєнних дій у Запорізькій області. Був призваний на військову службу в червні 2024 року на посаду кулеметника.
Без сина та брата залишилися мама Віра Онуфріївна, рідні брати та сестра.
Про час зустрічі і дату поховання повідомимо додатково.
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Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Воїн загинув 10 січня 2025 року. Віктор Єфімчук загинув при виконанні бойового завдання за призначенням під час воєнних дій у Запорізькій області. Був призваний на військову службу в червні 2024 року на посаду кулеметника.
Без сина та брата залишилися мама Віра Онуфріївна, рідні брати та сестра.
Про час зустрічі і дату поховання повідомимо додатково.
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