У Луцьку на обслуговування біотуалетів витратять мільйон гривень
Сьогодні, 13:23
6 січня департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив закупівлю на суму в 1 мільйон гривень.З міської казни ці гроші планують потратити на встановлення мобільних біотуалетів.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Зокрема в тендерній документації йдеться про доставку та монтаж на довгий період 14 туалетних кабін на території громади. Також серед технічних вимог – надання 1285 сервісних обслуговувань. Такий аукціон очікується на 15 січня.
«Так ми не будемо купляти біокабінки, їх встановлює фірма і обслуговує Театральний майдан, заходи різні, які проходять, і так далі. Вони встановлюють біотуалети. От там припустим, коли заходи в Замку, коли на Театральному майдані постійно стоять, це на обслуговування, миття, на заміну є необхідність. От проходять заходи, їх мусово встановлювати, люди ж мають користуватися якимись зручностями», – розповів телефоном керівник департаменту ЖКГ міської ради Микола Осіюк.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Зокрема в тендерній документації йдеться про доставку та монтаж на довгий період 14 туалетних кабін на території громади. Також серед технічних вимог – надання 1285 сервісних обслуговувань. Такий аукціон очікується на 15 січня.
«Так ми не будемо купляти біокабінки, їх встановлює фірма і обслуговує Театральний майдан, заходи різні, які проходять, і так далі. Вони встановлюють біотуалети. От там припустим, коли заходи в Замку, коли на Театральному майдані постійно стоять, це на обслуговування, миття, на заміну є необхідність. От проходять заходи, їх мусово встановлювати, люди ж мають користуватися якимись зручностями», – розповів телефоном керівник департаменту ЖКГ міської ради Микола Осіюк.
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