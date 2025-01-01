У Луцьку на обслуговування біотуалетів витратять мільйон гривень

У Луцьку на обслуговування біотуалетів витратять мільйон гривень
6 січня департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив закупівлю на суму в 1 мільйон гривень.З міської казни ці гроші планують потратити на встановлення мобільних біотуалетів.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Зокрема в тендерній документації йдеться про доставку та монтаж на довгий період 14 туалетних кабін на території громади. Також серед технічних вимог – надання 1285 сервісних обслуговувань. Такий аукціон очікується на 15 січня.

«Так ми не будемо купляти біокабінки, їх встановлює фірма і обслуговує Театральний майдан, заходи різні, які проходять, і так далі. Вони встановлюють біотуалети. От там припустим, коли заходи в Замку, коли на Театральному майдані постійно стоять, це на обслуговування, миття, на заміну є необхідність. От проходять заходи, їх мусово встановлювати, люди ж мають користуватися якимись зручностями», – розповів телефоном керівник департаменту ЖКГ міської ради Микола Осіюк.

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Теги: туалети, Луцьк
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