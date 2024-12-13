Ціни на продукти далі «битимуть по гаманцю»: до чого готуватися волинянам у 2025 році
Сьогодні, 14:18
В Україні у 2024 році помітно зросли ціни на більшість продуктів. Проте у 2025 році, на думку лучан, потрібно готуватися до подальшого здорожчання.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Як зазначають мешканці міста, ціни невпинно ростуть, а зарплати та пенсії лишаються тими ж.
«На молочні продукти ціни зросли. Перед святами особливо відчулося, бо треба було «скупитися» і це «вдарило по гаманцю»», – каже волинянка Світлана.
Як зазначає перший заступник міністра з аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький є декілька підстав, які можуть повпливати на підвищення або зниження цін.
«Якщо ми говоримо про продуктову корзину, то за певними категоріями наступна ситуація: бакалія, цукор, крупи, борошно, соняшникова олія фактично не змінювалась у вартості. І на ці продукти наразі не передбачається якихось різких змін найближчим часом. Якщо ми подивимось на м'ясо птиці, свинини чи яловичини, то також не помітимо високого подорожчання. Яйця у періоді постійного здешевлення, за минулий місяць їхня вартість зменшилась на 17%», – розповідає високопосадовець.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Як зазначають мешканці міста, ціни невпинно ростуть, а зарплати та пенсії лишаються тими ж.
«На молочні продукти ціни зросли. Перед святами особливо відчулося, бо треба було «скупитися» і це «вдарило по гаманцю»», – каже волинянка Світлана.
Як зазначає перший заступник міністра з аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький є декілька підстав, які можуть повпливати на підвищення або зниження цін.
«Якщо ми говоримо про продуктову корзину, то за певними категоріями наступна ситуація: бакалія, цукор, крупи, борошно, соняшникова олія фактично не змінювалась у вартості. І на ці продукти наразі не передбачається якихось різких змін найближчим часом. Якщо ми подивимось на м'ясо птиці, свинини чи яловичини, то також не помітимо високого подорожчання. Яйця у періоді постійного здешевлення, за минулий місяць їхня вартість зменшилась на 17%», – розповідає високопосадовець.
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