Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 12:10
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 11 січня, і неділю, 12 січня. Перед вихідними вартість долара США зросла на 5 копійок і становить 42,28 гривні.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 42,28 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,55 (+13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 (+4 коп.)
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Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 42,28 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,55 (+13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 (+4 коп.)
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