За добу на фронті відбулося 213 боєзіткнень, - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 213 бойових зіткнень, російська армія втратила 1570 військових. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 806 500 солдатів.Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.За уточненими даними, 10 січня, РФ атакувала позиції українських підрозділів та населених пунктів 17 авіаударами, скинувши 39 КАБів. Крім цього, Росія здійснила понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 218 — із реактивних систем залпового вогню та залучила 1942 дрони-камікадзе.Авіаудари прийшлися, зокрема по районах населених пунктів Велика Новосілка, Бурлацьке Донецької області; П'ятихатки, Веселянка, Приморське, Степногірськ, Малокатеринівка, Новояковлівка Запорізької області.За минулу добу Сил оборони уразили два пункти управління, два засоби ППО, два склади з боєприпасами, десять районів зосередження особового складу, дві станції РЕБ росіян.Крім того, українські військові знешкодили 10 танків, 18 бойових бронемашин, 28 артсистем, 1 засіб ППО, 74 БпЛА, 61 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки РФ.Яка ситуація на фронтіНа Харківському напрямку росіяни п’ять разів штурмували позиції в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.На Куп’янському напрямку відбулося вісім російських атак. Сили оборони відбивали штурми неподалік Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.На Лиманському напрямку РФ атакувала 39 разів поблизу населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне.На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка армія Росії двічі атакувала позиції українських військ — без успіху.На Краматорському напрямку зафіксовано 32 боєзіткнення в районах Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок.На Торецькому напрямку армія Росії здійснила п’ять атак неподалік Торецька та Щербинівки.На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 72 штурми в районах населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне, Петропавлівка, Ясинове та Янтарне.На Новопавлівському напрямку росіяни 14 разів атакували позиції поблизу Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного.На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з минулої доби бойових зіткнень не відбулось.В Курській області РФ Сили оборони України відбили 29 атак. Росіяни здійснили 386 артобстрілів, з них 14 — із реактивних систем залпового вогню.