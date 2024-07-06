DeepState: РФ окупувала Курахове





Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.



За даними аналітиків проєкту, росіяни окупували Курахове. Також ворожа армія просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія станом на ніч суботи, 11 січня, окупувала місто Курахове Покровського району Донецької областіПро це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.За даними аналітиків проєкту, росіяни окупували Курахове. Також ворожа армія просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.

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