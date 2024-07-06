DeepState: РФ окупувала Курахове

DeepState: РФ окупувала Курахове
Російська армія станом на ніч суботи, 11 січня, окупувала місто Курахове Покровського району Донецької області

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За даними аналітиків проєкту, росіяни окупували Курахове. Також ворожа армія просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.


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Теги: війна з росією, атака рф
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