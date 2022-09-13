У Луцьку збирають речі, щоб вони отримали нове життя і знову стали комусь корисними. ФОТО

В обласному центрі Волині збирають різні речі, щоб дати їм друге життя та допомогти потребуючим.Про це повідомили на сторінці Центру управління відходами "Чистий Луцьк".Відсік "Друге Життя Речам" знаходиться на станції сортування "Чисте Довкілля" на 33-му кварталі у Луцьку.У центрі управління відходами зазначили, що речі мають стати корисними для інших, відтак просять лучан дотримуватися таких рекомендацій:Повинен бути чистим, випрасуваним і, за можливості, посортованим за віковими групами.Не приймається старий, пошкоджений, нижню або постільну білизну.Приймаємо робочу техніку. Будь ласка, вказуйте, що вона справна.Усе має бути в задовільному стані.Будь які речі домашнього чи господарського вжитку придатні до повторного використання!"Ми не сортуємо речі, а передаємо їх людям, які цього потребують. Ваші добрі справи можуть стати підтримкою для багатьох. Будь-хто може завітати до нас і взяти те, що необхідно. Разом робимо світ кращим і даємо речам друге життя!" - йдеться у дописі.