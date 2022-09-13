У Луцьку збирають речі, щоб вони отримали нове життя і знову стали комусь корисними. ФОТО

У Луцьку збирають речі, щоб вони отримали нове життя і знову стали комусь корисними. ФОТО
В обласному центрі Волині збирають різні речі, щоб дати їм друге життя та допомогти потребуючим.

Про це повідомили на сторінці Центру управління відходами "Чистий Луцьк".

Відсік "Друге Життя Речам" знаходиться на станції сортування "Чисте Довкілля" на 33-му кварталі у Луцьку.

У центрі управління відходами зазначили, що речі мають стати корисними для інших, відтак просять лучан дотримуватися таких рекомендацій:

Одяг:

Повинен бути чистим, випрасуваним і, за можливості, посортованим за віковими групами.
Не приймається старий, пошкоджений, нижню або постільну білизну.
У Луцьку збирають речі, щоб вони отримали нове життя і знову стали комусь корисними. ФОТО

Побутова техніка:
Приймаємо робочу техніку. Будь ласка, вказуйте, що вона справна.

Посуд, дитячі іграшки, книги:
Усе має бути в задовільному стані.
У Луцьку збирають речі, щоб вони отримали нове життя і знову стали комусь корисними. ФОТО

Будь які речі домашнього чи господарського вжитку придатні до повторного використання!
У Луцьку збирають речі, щоб вони отримали нове життя і знову стали комусь корисними. ФОТО
У Луцьку збирають речі, щоб вони отримали нове життя і знову стали комусь корисними. ФОТО

"Ми не сортуємо речі, а передаємо їх людям, які цього потребують. Ваші добрі справи можуть стати підтримкою для багатьох. Будь-хто може завітати до нас і взяти те, що необхідно. Разом робимо світ кращим і даємо речам друге життя!" - йдеться у дописі.

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Теги: Луцьк, Україна, речі, допомога, Чистий Луцьк
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