У «Діїї» відновили реєстрацію ФОП

В Україні відновили автоматичну реєстрацію ФОП на порталі "Дія".Про це повідомляють у порталі "Дія"."Підприємці, відкривайте бізнес у кілька кліків — послуга з автоматичної реєстрації ФОП на порталі Дія знову доступна.Декілька хвилин — і ви ФОП. Уже й не пригадати, коли українці та українки ходили відкривати бізнес в установи. Якщо мріяли про власну справу — це знак відкрити її просто сьогодні", - йдеться у дописі.- Увійдіть на портал Дія- Виберіть Створення бізнесу → Автоматична реєстрація ФОП → Подати заяву- Заповніть онлайн-форму та засвідчте заяву електронним підписом- Заява летить до ЄДР- Перевіряйте статус у розділі Послуги → Замовлені послуги"Реєструйте бізнес з Дією швидко, зручно та без зайвих клопотів.Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Урядом Швейцарії", - повідомляють у порталі.