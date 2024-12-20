У «Діїї» відновили реєстрацію ФОП

У «Діїї» відновили реєстрацію ФОП
В Україні відновили автоматичну реєстрацію ФОП на порталі "Дія".

Про це повідомляють у порталі "Дія".

"Підприємці, відкривайте бізнес у кілька кліків — послуга з автоматичної реєстрації ФОП на порталі Дія знову доступна.
Декілька хвилин — і ви ФОП. Уже й не пригадати, коли українці та українки ходили відкривати бізнес в установи. Якщо мріяли про власну справу — це знак відкрити її просто сьогодні", - йдеться у дописі.

Як відкрити ФОП через Дію?

- Увійдіть на портал Дія
- Виберіть Створення бізнесу → Автоматична реєстрація ФОП → Подати заяву
- Заповніть онлайн-форму та засвідчте заяву електронним підписом
- Заява летить до ЄДР
- Перевіряйте статус у розділі Послуги → Замовлені послуги

"Реєструйте бізнес з Дією швидко, зручно та без зайвих клопотів.
Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Урядом Швейцарії", - повідомляють у порталі.

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Теги: Дія, Україна, ФОП
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