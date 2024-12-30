Молодик з Луцька відсидить 4 роки за продаж неіснуючої амуніції





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Шахрайські дії Олексій Т. вчиняв упродовж 2022 року. Він створив сторінку в соцмережі «Фейсбук», на якій нібито продавали військову амуніцію. Довірливі покупці скидали особі молодого віку передоплату на банківські картки, але жодного товару в подальшому не отримували.



Заволодівши чужими грошима, шахрай витрачав їх на власні потреби, зокрема – на придбання товарів та поповнення власного ігрового аккаунта у букмекерській компанії «Parimatch».



У матеріалах справи зазначено про наявність 46 потерпілих громадян, серед який військові та їхні родичі. Переважно вони скидали від 3000 до 12 000 гривень, тому доходи псевдопродавця перевищили за сотню тисяч.



Обвинуваченому інкримінували правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно). На судовому засіданні він визнав вину, щиро розкаявся, просив суворо не карати. Також зазначив про бажання відшкодувати збитки в майбутньому.



Один потерпілий – чинний військовослужбовець – подав позов про відшкодування 10 тисяч гривень моральної шкоди, який Феміда задовольнила. Захищаючи Україну від російських загарбників, той замовляв реверсивний костюм для виконання завдань у холодний період. Але форму, як і решта, не отримав.



Суд визнав Олексія Т. винним у шахрайстві, призначивши йому чотири роки і три місяці позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад чотири роки ув’язнення присудили молодику із Луцька, який видурював у покупців гроші, продаючи неіснуючі товари для військових.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини Шахрайські діївчиняв упродовж 2022 року. Він створив сторінку в соцмережі «Фейсбук», на якій нібито продавали військову амуніцію. Довірливі покупці скидали особі молодого віку передоплату на банківські картки, але жодного товару в подальшому не отримували.Заволодівши чужими грошима, шахрай витрачав їх на власні потреби, зокрема – на придбання товарів та поповнення власного ігрового аккаунта у букмекерській компанії «Parimatch».У матеріалах справи зазначено про наявність 46 потерпілих громадян, серед який військові та їхні родичі. Переважно вони скидали від 3000 до 12 000 гривень, тому доходи псевдопродавця перевищили за сотню тисяч.Обвинуваченому інкримінували правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно). На судовому засіданні він визнав вину, щиро розкаявся, просив суворо не карати. Також зазначив про бажання відшкодувати збитки в майбутньому.Один потерпілий – чинний військовослужбовець – подав позов про відшкодування 10 тисяч гривень моральної шкоди, який Феміда задовольнила. Захищаючи Україну від російських загарбників, той замовляв реверсивний костюм для виконання завдань у холодний період. Але форму, як і решта, не отримав.Суд визнав Олексія Т. винним у шахрайстві, призначивши йому чотири роки і три місяці позбавлення волі.

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