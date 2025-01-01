«Він живий. Я його бачу в снах», - мама зниклого безвісти волинянина

Галина Ковальчук із хутора Заверхлісся на Волині 23 місяці чекає зниклого безвісти сина Богдана. Син був машиністом поїзда, а після початку повномасштабного вторгнення його мобілізували.



Як розповіла



"Він живий. Я його бачу в снах. Приснилось, що він стоїть на горі, кругом ліс, а я йду до нього. Обнімаю, і він мене обняв. Я так до рук його — теплі руки. Притулилась до нього – стукає серденько", — говорить Галина Ковальчук.



Галина Ковальчук живе сама. Раз в тиждень з продуктами до неї приїздить соціальна працівниця. Чоловік помер, доньку Олену та сина Богдана сама виховувала та навчала.



Донька працює фельдшеркою під Києвом у Кагарлику, а син Богдан разом з дружиною та двома дітьми жив у Козятині, каже Галина Ковальчук.



"Мій син був стрільцем. Він пропав поблизу Новобахмутівки 23 січня. Це вже 23 місяці, як його немає. Дружині прийшло сповіщення від ТЦК, що він в дійсності пропав. Вона його шукає. Ми здавали двічі ДНК. Не підтвердилося, то ми думаємо, що він живий", — каже жінка.



Син служив у 59-й бригаді. Нині, каже Галина Ковальчук, невістка продовжує пошуки свого чоловіка. Контактує з побратимами, зареєструвалися у різних групах родин зниклих безвісти, аби дізнатись хоч якусь інформацію.



Жінка звикла жити сама. Взимку вишиває та волонтерить: пече пироги та ліпить вареники для військових, влітку жінка садить город та квітник. Каже, що це її розрада, бо самій жити тяжко. На хуторі, де вона мешкає — чотири родини, де мешкає сім людей старшого віку.



"В Любешів їжджу рідко, це буває раз у місяць, набрати медикаментів. В нас тут неподалік є село Віл, туди я йду пішки 2 км з лишком. Звідти їздить маршрутка, вона їздить два рази: рано і вдень. Висилають мені посилки, дочка, сестричка, невістка", — розповідає Галина Ковальчук.



Жінка каже, що свій хутір не залишить, бо з сином домовлялися, що після закінчення війни він приїде додому, а вона його тут чекатиме.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із хутора Заверхлісся на Волині 23 місяці чекає зниклого безвісти сина. Син був машиністом поїзда, а після початку повномасштабного вторгнення його мобілізували.Як розповіла Суспільному жінка, зник син на Донеччині після року військової служби."Він живий. Я його бачу в снах. Приснилось, що він стоїть на горі, кругом ліс, а я йду до нього. Обнімаю, і він мене обняв. Я так до рук його — теплі руки. Притулилась до нього – стукає серденько", — говорить Галина Ковальчук.Галина Ковальчук живе сама. Раз в тиждень з продуктами до неї приїздить соціальна працівниця. Чоловік помер, донькута сина Богдана сама виховувала та навчала.Донька працює фельдшеркою під Києвом у Кагарлику, а син Богдан разом з дружиною та двома дітьми жив у Козятині, каже Галина Ковальчук."Мій син був стрільцем. Він пропав поблизу Новобахмутівки 23 січня. Це вже 23 місяці, як його немає. Дружині прийшло сповіщення від ТЦК, що він в дійсності пропав. Вона його шукає. Ми здавали двічі ДНК. Не підтвердилося, то ми думаємо, що він живий", — каже жінка.Син служив у 59-й бригаді. Нині, каже Галина Ковальчук, невістка продовжує пошуки свого чоловіка. Контактує з побратимами, зареєструвалися у різних групах родин зниклих безвісти, аби дізнатись хоч якусь інформацію.Жінка звикла жити сама. Взимку вишиває та волонтерить: пече пироги та ліпить вареники для військових, влітку жінка садить город та квітник. Каже, що це її розрада, бо самій жити тяжко. На хуторі, де вона мешкає — чотири родини, де мешкає сім людей старшого віку."В Любешів їжджу рідко, це буває раз у місяць, набрати медикаментів. В нас тут неподалік є село Віл, туди я йду пішки 2 км з лишком. Звідти їздить маршрутка, вона їздить два рази: рано і вдень. Висилають мені посилки, дочка, сестричка, невістка", — розповідає Галина Ковальчук.Жінка каже, що свій хутір не залишить, бо з сином домовлялися, що після закінчення війни він приїде додому, а вона його тут чекатиме.

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