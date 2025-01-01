Чи очікувати магнітні бурі 13 січня: прогноз





Про це повідомляє



За останню добу на Сонці стався один спалах класу С. Такий спалах практично не впливає на Землю.



Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.



Сонячна активність на 13 січня:



Можливість малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям - 24



“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суттєвих магнітних бур 13 січня на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog За останню добу на Сонці стався один спалах класу С. Такий спалах практично не впливає на Землю.Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.Сонячна активність на 13 січня:Можливість малого геомагнітного шторму – 5%Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 40%Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%Кількість сонячних плям - 24“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, - йдеться в повідомленні.

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