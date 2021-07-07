Волинські археологи передали в музей понад 1600 знахідок з літописного урочища у Володимирі





Про це Віктор Баюк. Він зазначив, що найдавніші артефакти датуються періодом з 9 до 14 століття.



Яку матеріальну культуру знайшли під час досліджень



Розкопки відбувалися на площі 1050 квадратних метрів в урочищі Апостольщина — це територія Окольного міста княжого Володимира. Їх проводила Волинська археологічна експедиція.



"Місце досліджень – територія в межах укріплень, в межах міських стін, і там був хороший комплекс, пов’язаний з житловою специфікою. Там були житлові споруди, господарські і ця територія сильно прив’язана до митної справи", — зазначив Віктор Баюк.

Серед знайденого — колекція товарних митних пломб "дорогочинського типу", яких нарахували майже 150 штук. Це, зі слів науковця, найбільша колекція в Україні, і її можна інтерпретувати як імпортну.



Зі слів археолога Віктора Баюка, під час наукового опрацювання кожну знахідку фіксували в археологічній таблиці, для деяких експонатів проводили сканування.



"Знахідки фактично відображають усю матеріальну культуру столичного рівня. Адже Володимир — столичне місто Києво-Руської держави, відповідно і знахідки мають високий рівень", — сказав науковець.



Археологи знайшли кераміку, скло, предмети з чорного та кольорових металів, прикраси, виготовлені з різних матеріалів, предмети культу та побуту.



Керівник Волинської археологічної експедиції розповів, що надзвичайно цікавим експонатом є ніж варяга орієнтовно 11 століття, аналогів якого в Україні немає.



"Тут в нас його копія, оригінал зданий вже до Володимирського історичного музею. Це ніж, вилитий повністю з бронзовим руків’ям. На ньому руни із лезом чорного металу. Знаємо по літописах, що син князя, який княжив у Володимирі, прибув у Володимир разом зі своєю охороною. Вони були варяги, датчани по сучасному, і цей ніж одному з таких людей належав", — сказав Віктор Баюк.



Колекція передається у Володимирський історичний музей поетапно. Як розповів директор музею Володимир Стемковський, працівники розпочали опрацьовувати кожен експонат. Після інвентаризації зі знахідок будуть формувати експозицію.



"Треба поставити їм облікові номери, опрацювати, може де почистити, може частинку відреставрувати і вже тоді вона буде в експозиції. Фрагмент посудини східного походження з дуже гарним узором. Він займе своє місце в експозиції, тому що він показує зв’язки Галицько-Волинської держави, Володимирщини зі східними країнами", — зазначив керівник музею.



Директор Володимирського історичного музею імені Омеляна Дверницького Володимир Стемковський додав: в експозицію потраплять оригінальні предмети, датовані 13-15 століттями, що презентують епоху Галицько-Волинської держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опрацьовані предмети, знайдені під час рятівних археологічних досліджень у Володимирі влітку 2023 року, передали у фонди Володимирського історичного музею. Польові дослідження та камеральну обробку пройшли 1640 стародавніх предметів.Про це Суспільному розповів керівник Волинської археологічної експедиції. Він зазначив, що найдавніші артефакти датуються періодом з 9 до 14 століття.Розкопки відбувалися на площі 1050 квадратних метрів в урочищі Апостольщина — це територія Окольного міста княжого Володимира. Їх проводила Волинська археологічна експедиція."Місце досліджень – територія в межах укріплень, в межах міських стін, і там був хороший комплекс, пов’язаний з житловою специфікою. Там були житлові споруди, господарські і ця територія сильно прив’язана до митної справи", — зазначив Віктор Баюк.Серед знайденого — колекція товарних митних пломб "дорогочинського типу", яких нарахували майже 150 штук. Це, зі слів науковця, найбільша колекція в Україні, і її можна інтерпретувати як імпортну.Зі слів археолога Віктора Баюка, під час наукового опрацювання кожну знахідку фіксували в археологічній таблиці, для деяких експонатів проводили сканування."Знахідки фактично відображають усю матеріальну культуру столичного рівня. Адже Володимир — столичне місто Києво-Руської держави, відповідно і знахідки мають високий рівень", — сказав науковець.Археологи знайшли кераміку, скло, предмети з чорного та кольорових металів, прикраси, виготовлені з різних матеріалів, предмети культу та побуту.Керівник Волинської археологічної експедиції розповів, що надзвичайно цікавим експонатом є ніж варяга орієнтовно 11 століття, аналогів якого в Україні немає."Тут в нас його копія, оригінал зданий вже до Володимирського історичного музею. Це ніж, вилитий повністю з бронзовим руків’ям. На ньому руни із лезом чорного металу. Знаємо по літописах, що син князя, який княжив у Володимирі, прибув у Володимир разом зі своєю охороною. Вони були варяги, датчани по сучасному, і цей ніж одному з таких людей належав", — сказав Віктор Баюк.Колекція передається у Володимирський історичний музей поетапно. Як розповів директор музею, працівники розпочали опрацьовувати кожен експонат. Після інвентаризації зі знахідок будуть формувати експозицію."Треба поставити їм облікові номери, опрацювати, може де почистити, може частинку відреставрувати і вже тоді вона буде в експозиції. Фрагмент посудини східного походження з дуже гарним узором. Він займе своє місце в експозиції, тому що він показує зв’язки Галицько-Волинської держави, Володимирщини зі східними країнами", — зазначив керівник музею.Директор Володимирського історичного музею імені Омеляна Дверницького Володимир Стемковський додав: в експозицію потраплять оригінальні предмети, датовані 13-15 століттями, що презентують епоху Галицько-Волинської держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію