На Волині двоє чоловіків облили бензином та підпалили будинок односельчанки

На Ковельщині поліцейські розкрили підпал.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нині двоє причетних затримані в процесуальному порядку.12 січня, близько 12 години, до поліції надійшло повідомлення від 32-річної мешканки Ковельського району, що невідомі здійснили спробу підпалу її оселі.Пожежу швидко ліквідували, потерпілих немає.По гарячих слідах співробітники кримінальної поліції Ковельського РУП встановили причетних до злочину: це місцеві мешканці 29 та 26 років. Один з них облив будівлю бензином, а інший підпалив.Напередодні між фігурантами і потерпілою трапився конфлікт, тож чоловіки вирішили таким чином помститись. Тепер за такі дії вони понесуть кримінальну відповідальність, відповідно до ч.2 ст.194 Кримінального Кодексу. Максимальна санкція за умисне пошкодження майна шляхом підпалу – позбавлення волі від 3 до 10 років.Сьогодні слідчі Ковельського РУП, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять затриманим про підозру.