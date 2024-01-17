Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині

Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині
У Волинській обласній Малій академії наук діє 12 різнопрофільних відділень та 70 секцій. Діти-науковці працюють над розробками в галузях робототехніки, електроніки та матеріалознавства.

Про це розповіла Суспільному керівниця Волинської обласної Малої академії наук Тетяна Михалюк.

Хімічна грілка

Шестикласник Богдан Мажула став наймолодшим учасником всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів "InventorUA", за розробку хімічних грілок здобув третє місце. Його хімічна грілка тримає тепло понад дві години.
Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині

Наукова керівниця проєкту хлопця Ольга Гулай каже, що винахід розробили найперше для потреб військовослужбовців, щоб їм було тепло в окопах серед зими.

Екотарілка

Дев’ятикласник Максим Шемет виготовив одноразову екотарілку. Секцію матеріалознавства учень відвідує п’ятий рік.
Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині

"Тарілки з пластикового композиту дуже довго розкладаються в навколишньому середовищі, це від 100 до 200 років, це є великою проблемою, бо пластик є шкідливим для довкілля. Мої тарілки можна викидати та вони розкладуться за 2-3 місяці", — каже винахідник.

Радіомаяки та БПЛА

Шістнадцятирічний Владислав Захарчук на секції конструювання безпілотних апаратів розробляє радіомаяки для пошуку дронів та виготовляє БПЛА літакового типу з екструдованого пінополістиролу.

"Його переваги в тому, що він дешевий, і втому, що він пробачає багато помилок для новачків, бо його можна відновити легше", — розповідає про свій винахід хлопець.

Зі слів Тетяни Михалюк, за останні 4 роки вихованці Волинської обласної Малої академії наук зареєстрували 6 патентів на свої винаходи.
Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині

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Теги: Волинь, винахідники
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