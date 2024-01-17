Над якими проєктами працюють діти-винахідники з Волині





Про це розповіла Тетяна Михалюк.



Хімічна грілка



Шестикласник Богдан Мажула став наймолодшим учасником всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів "InventorUA", за розробку хімічних грілок здобув третє місце. Його хімічна грілка тримає тепло понад дві години.



Наукова керівниця проєкту хлопця Ольга Гулай каже, що винахід розробили найперше для потреб військовослужбовців, щоб їм було тепло в окопах серед зими.



Екотарілка



Дев’ятикласник Максим Шемет виготовив одноразову екотарілку. Секцію матеріалознавства учень відвідує п’ятий рік.



"Тарілки з пластикового композиту дуже довго розкладаються в навколишньому середовищі, це від 100 до 200 років, це є великою проблемою, бо пластик є шкідливим для довкілля. Мої тарілки можна викидати та вони розкладуться за 2-3 місяці", — каже винахідник.



Радіомаяки та БПЛА



Шістнадцятирічний Владислав Захарчук на секції конструювання безпілотних апаратів розробляє радіомаяки для пошуку дронів та виготовляє БПЛА літакового типу з екструдованого пінополістиролу.



"Його переваги в тому, що він дешевий, і втому, що він пробачає багато помилок для новачків, бо його можна відновити легше", — розповідає про свій винахід хлопець.



Зі слів Тетяни Михалюк, за останні 4 роки вихованці Волинської обласної Малої академії наук зареєстрували 6 патентів на свої винаходи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній Малій академії наук діє 12 різнопрофільних відділень та 70 секцій. Діти-науковці працюють над розробками в галузях робототехніки, електроніки та матеріалознавства.Про це розповіла Суспільному керівниця Волинської обласної Малої академії наукШестикласникстав наймолодшим учасником всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів "InventorUA", за розробку хімічних грілок здобув третє місце. Його хімічна грілка тримає тепло понад дві години.Наукова керівниця проєкту хлопцякаже, що винахід розробили найперше для потреб військовослужбовців, щоб їм було тепло в окопах серед зими.Дев’ятикласниквиготовив одноразову екотарілку. Секцію матеріалознавства учень відвідує п’ятий рік."Тарілки з пластикового композиту дуже довго розкладаються в навколишньому середовищі, це від 100 до 200 років, це є великою проблемою, бо пластик є шкідливим для довкілля. Мої тарілки можна викидати та вони розкладуться за 2-3 місяці", — каже винахідник.Шістнадцятирічнийна секції конструювання безпілотних апаратів розробляє радіомаяки для пошуку дронів та виготовляє БПЛА літакового типу з екструдованого пінополістиролу."Його переваги в тому, що він дешевий, і втому, що він пробачає багато помилок для новачків, бо його можна відновити легше", — розповідає про свій винахід хлопець.Зі слів Тетяни Михалюк, за останні 4 роки вихованці Волинської обласної Малої академії наук зареєстрували 6 патентів на свої винаходи.

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