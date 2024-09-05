У Луцьку двоє п'яних чоловіків стріляли з пістолета по автівці

У Луцьку двоє п'яних чоловіків стріляли з пістолета по автівці
У Луцьку поліцейські оперативно затримали осіб, підозрюваних у вчиненні хуліганства.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 16 січня, на вулиці Банковій.

Ввечері на лінію 102 зателефонував 28-річний житель обласного центру та повідомив, що двоє нетверезих чоловіків здійснили декілька пострілів з пістолета по автомобілю Volkswagen, у якому він знаходився.

Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень, заявник не постраждав.

На місце пригоди оперативно прибув наряд управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Патрульні затримали зловмисників. Зброю, пістолет травматичної дії, вилучили.

Правопорушниками виявилися 26-річний лучанин, власник зброї, який здійснював постріли, та 19-річний житель міста Вінниця.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Луцьк, автівка, стрілянина
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