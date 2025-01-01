У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Хома
Сьогодні, 12:34
На війні загинув Герой з Волині Сергій Хома.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Маємо чергову втрату на фронті. 8 січня в Курській області рф загинув наш Захисник Сергій Хома, 1969 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Маємо чергову втрату на фронті. 8 січня в Курській області рф загинув наш Захисник Сергій Хома, 1969 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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