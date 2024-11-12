Росія вдарила по Кривому Рогу: пошкоджений навчальний заклад та будинки, є загиблі

Росія вдарила по Кривому Рогу: пошкоджений навчальний заклад та будинки, є загиблі
У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Попередньо, три людини вбила російська армія, вдаривши по Кривому Рогу. Є поранені", - йдеться в повідомленні.

Згодом він зазначив, що на зараз у Кривому Розі – четверо загиблих.

"Три жінки та чоловік. Троє людей постраждали. Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі – важкі. Лікарі надають необхідну допомогу. На місцях надзвичайних ситуацій працюють всі служби. У Кривому Розі пошкоджені 2 п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває", - додав Лисак.

За уточненою інформацією, постраждали 5 людей. Троє госпіталізовані у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці.
Росія вдарила по Кривому Рогу: пошкоджений навчальний заклад та будинки, є загиблі
Росія вдарила по Кривому Рогу: пошкоджений навчальний заклад та будинки, є загиблі

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Теги: Кривий Ріг, росія
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