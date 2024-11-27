Чорний борщ, мацик і карасі: нематеріальна культурна спадщина Волині поповнилась ще 5 елементами





Всього на розгляд обласної експертної комісії громади області представили шість елементів, один відправили на доопрацювання, розповіла Наталія Грабарчук.



З її слів, Рівненська та Шацька територіальні громади представили одразу по два елементи нематеріальної культурної спадщини. До списку внесли такі елементи:



- Приготування традиційної різдвяної страви "Кутя" в Рівненській територіальній громаді;



- пісні гарбузові пироги з квасолею та маком в Доросинівській територіальній громаді;



- традиція приготування сушених карасів в Шацькій територіальній громаді



- традиція приготування чорного борщу в Шацькій територіальній громаді;



- приготування традиційної страви "Мацик" в Любешівській територіальній громаді.



Шостий елемент — традиції ткацтва в Забужжі Рівненської громади — поки до обласного переліку не внесли. Документи, які подала громада, відправили на доопрацювання, каже Наталія Грабарчук.



З її слів, три елементи — приготування традиційної страви "Мацик" в Любешівській громаді, традиція приготування сушених карасів та традиція приготування чорного борщу в Шацькій громаді — були схвалені для подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До обласного переліку нематеріальної культурної спадщини Волині офіційно внесли ще п'ять елементів. Тепер їх стало 36.Всього на розгляд обласної експертної комісії громади області представили шість елементів, один відправили на доопрацювання, розповіла Суспільному провідна методистка з охорони нематеріальної культурної спадщини Волинського обласного науково-методичного центру культуриЗ її слів, Рівненська та Шацька територіальні громади представили одразу по два елементи нематеріальної культурної спадщини. До списку внесли такі елементи:- Приготування традиційної різдвяної страви "Кутя" в Рівненській територіальній громаді;- пісні гарбузові пироги з квасолею та маком в Доросинівській територіальній громаді;- традиція приготування сушених карасів в Шацькій територіальній громаді- традиція приготування чорного борщу в Шацькій територіальній громаді;- приготування традиційної страви "Мацик" в Любешівській територіальній громаді.Шостий елемент — традиції ткацтва в Забужжі Рівненської громади — поки до обласного переліку не внесли. Документи, які подала громада, відправили на доопрацювання, каже Наталія Грабарчук.З її слів, три елементи — приготування традиційної страви "Мацик" в Любешівській громаді, традиція приготування сушених карасів та традиція приготування чорного борщу в Шацькій громаді — були схвалені для подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

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