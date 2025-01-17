Загиблому в рукопашному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України

Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ присвоїли звання Героя України – посмертно. Це військовий, який загинув у рукопашному бою з окупантом у Донецькій області.



Відео його бою публікували самі росіяни. Президент Володимир Зеленський повідомив, що передав орден матері Героя, пише



"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав «Золоту Зірку» Героя України мамі нашого воїна", – розповів він.



Також президент відзначив орденами воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з КНДР у Курській області.



"Сьогодні ж відзначаємо орденами наших воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку. Ордени ІІІ ступеня – Богдана Хмельницького та «За мужність» – отримали воїни-десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади і воїни Сил спеціальних операцій України – Окремого центру спеціальних операцій «Захід» імені князя Ізяслава Мстиславича", – додав Зеленський.



Денис Масловський вступив у рукопашний бій з окупантом уже пораненим. Він мужньо боронив своє життя. Денис Масловський мав позивний "Кобра". Він – уродженець Одеської області. На сайті президента публікували петицію з проханням присвоїти йому звання Героя України.

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