Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським
Сьогодні, 17:07
У суботу, 18 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Андрія Черняка та Артема Петровського.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Черняк Андрій Олегович (09.04.1977 року народження) загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Петровський Артем Олександрович (16.03.1992 року народження) помер 15 січня у КП “Луцька центральна районна лікарня” від поранень, отриманих 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Керамік Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Черняк Андрій Олегович (09.04.1977 року народження) загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Петровський Артем Олександрович (16.03.1992 року народження) помер 15 січня у КП “Луцька центральна районна лікарня” від поранень, отриманих 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Керамік Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині госпіталізували трьох незнайомих між собою хлопців, які робили петарди за інструкцією із ТікТок
Сьогодні, 18:17
Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським
Сьогодні, 17:07
Хотів виїхати до родини і партнерів у Польщу: на Волині чоловіка судили за підробку документів
Сьогодні, 16:41
Міноборони Румунії заявило про «сліди можливого удару безпілотника» на території біля кордону з Україною
Сьогодні, 16:18
Загиблому в рукопашному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 15:41