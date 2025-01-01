Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським

У суботу, 18 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Андрія Черняка та Артема Петровського.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Черняк Андрій Олегович (09.04.1977 року народження) загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.Петровський Артем Олександрович (16.03.1992 року народження) помер 15 січня у КП “Луцька центральна районна лікарня” від поранень, отриманих 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Керамік Донецької області", - йдеться в повідомленні.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.