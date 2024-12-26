У Луцьку запрацювало безплатне таксі для ветеранів
Сьогодні, 20:38
У четвер, 16 січня, у Луцькій громаді запрацювало таксі для ветеранів, які не можуть пересуватися самостійно.
Про це в коментарі misto.media розповіла учасниця команди ветеранського таксі Альона Юхимчук.
Хто може скористатися послугою
Ветерани, які втратили здатність самотужки пересуватися через ампутацію.
Їх можуть підвезти у лікарню, ЦНАП, магазин, банк, вокзал чи просто на прогулянку в парку.
«Мерседес» обладнаний спеціальним підйомним механізмом для колісного крісла. В салоні може поміститися 6 людей. Колісні крісла зафіксовуються спеціальними кріпленнями, які роблять поїздку безпечною.
Як викликати таксі
Номер телефону +38 077 911 77 11.
Працюватиме таксі щодня.
У комендантську годину — не працюватиме.
Як з’явилась ідея
Ініціаторка ідеї — Альона Юхимчук, яка разом з великою командою працювала над її реалізацією. Надихнулися волонтери прикладом Тернополя, де приблизно рік тому започаткували проєкт «Ветеран таксі».
Придбати автомобіль зголосилися благодійники зі США.
У команді луцького проєкту загалом працює 9 осіб. Серед них – водії, механіки, людина, яка супроводжуватиме при перевезеннях.
Співзасновники ветеранського таксі домовилися з українськими бізнесменами, які мають заправки, щоб у майбутньому вони надавали пальне.
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Про це в коментарі misto.media розповіла учасниця команди ветеранського таксі Альона Юхимчук.
Хто може скористатися послугою
Ветерани, які втратили здатність самотужки пересуватися через ампутацію.
Їх можуть підвезти у лікарню, ЦНАП, магазин, банк, вокзал чи просто на прогулянку в парку.
«Мерседес» обладнаний спеціальним підйомним механізмом для колісного крісла. В салоні може поміститися 6 людей. Колісні крісла зафіксовуються спеціальними кріпленнями, які роблять поїздку безпечною.
Як викликати таксі
Номер телефону +38 077 911 77 11.
Працюватиме таксі щодня.
У комендантську годину — не працюватиме.
Як з’явилась ідея
Ініціаторка ідеї — Альона Юхимчук, яка разом з великою командою працювала над її реалізацією. Надихнулися волонтери прикладом Тернополя, де приблизно рік тому започаткували проєкт «Ветеран таксі».
Придбати автомобіль зголосилися благодійники зі США.
У команді луцького проєкту загалом працює 9 осіб. Серед них – водії, механіки, людина, яка супроводжуватиме при перевезеннях.
Співзасновники ветеранського таксі домовилися з українськими бізнесменами, які мають заправки, щоб у майбутньому вони надавали пальне.
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