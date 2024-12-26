У Луцьку запрацювало безплатне таксі для ветеранів

У Луцьку запрацювало безплатне таксі для ветеранів
У четвер, 16 січня, у Луцькій громаді запрацювало таксі для ветеранів, які не можуть пересуватися самостійно.

Про це в коментарі misto.media розповіла учасниця команди ветеранського таксі Альона Юхимчук.

Хто може скористатися послугою

Ветерани, які втратили здатність самотужки пересуватися через ампутацію.

Їх можуть підвезти у лікарню, ЦНАП, магазин, банк, вокзал чи просто на прогулянку в парку.

«Мерседес» обладнаний спеціальним підйомним механізмом для колісного крісла. В салоні може поміститися 6 людей. Колісні крісла зафіксовуються спеціальними кріпленнями, які роблять поїздку безпечною.

Як викликати таксі

Номер телефону +38 077 911 77 11.

Працюватиме таксі щодня.

У комендантську годину — не працюватиме.

Як з’явилась ідея

Ініціаторка ідеї — Альона Юхимчук, яка разом з великою командою працювала над її реалізацією. Надихнулися волонтери прикладом Тернополя, де приблизно рік тому започаткували проєкт «Ветеран таксі».

Придбати автомобіль зголосилися благодійники зі США.

У команді луцького проєкту загалом працює 9 осіб. Серед них – водії, механіки, людина, яка супроводжуватиме при перевезеннях.

Співзасновники ветеранського таксі домовилися з українськими бізнесменами, які мають заправки, щоб у майбутньому вони надавали пальне.

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Теги: таксі, ветерани, луцьк
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