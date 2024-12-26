У Луцьку запрацювало безплатне таксі для ветеранів

У четвер, 16 січня, у Луцькій громаді запрацювало таксі для ветеранів, які не можуть пересуватися самостійно.Про це в коментарі misto.media розповіла учасниця команди ветеранського таксіВетерани, які втратили здатність самотужки пересуватися через ампутацію.Їх можуть підвезти у лікарню, ЦНАП, магазин, банк, вокзал чи просто на прогулянку в парку.«Мерседес» обладнаний спеціальним підйомним механізмом для колісного крісла. В салоні може поміститися 6 людей. Колісні крісла зафіксовуються спеціальними кріпленнями, які роблять поїздку безпечною.Номер телефону +38 077 911 77 11.Працюватиме таксі щодня.У комендантську годину — не працюватиме.Ініціаторка ідеї — Альона Юхимчук, яка разом з великою командою працювала над її реалізацією. Надихнулися волонтери прикладом Тернополя, де приблизно рік тому започаткували проєкт «Ветеран таксі».Придбати автомобіль зголосилися благодійники зі США.У команді луцького проєкту загалом працює 9 осіб. Серед них – водії, механіки, людина, яка супроводжуватиме при перевезеннях.Співзасновники ветеранського таксі домовилися з українськими бізнесменами, які мають заправки, щоб у майбутньому вони надавали пальне.