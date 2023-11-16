Волинь входить у трійку областей з найбільшим депутатським фондом
Сьогодні, 22:12
Волинська область потрапила у трійку лідерів за найбільшими депутатськими фондами на одного обранця. Першу і другу сходинку посідають Київська і Дніпропетровська області.
Про це повідомили на сторінці громадського руху "Чесно" і зазначили, що усі депутати мають чітко визначену суму, яку вони можуть скерувати на потреби мешканців.
У Волинській області діють регіональні цільові програми соціального захисту населення на 2019–2023 та на 2024–2028 роки, які передбачають надання грошей за зверненням до депутатів. Першу програму ухвалювала обласна рада, другу — начальник обласної військової адміністрації.
За даними руху, у 2022 році на ці потреби планували 9,26 млн (фактично виділили 9,24 млн), у 2023 та 2024 роках — по 10,26 млн (фактично виділили 10,25 млн у 2023 році та 8,8 млн станом на 28 листопада 2024). Із них у 2022-му для голови було передбачено 540 тис., його заступникам — по 225 тис., кожному із 60 депутатів обласної ради — по 135 тис., а ще одному — 150 тис. У 2023–2024 роках для голови — 600 тис., його першому заступнику та заступнику — по 250 тис., а депутатам — по 150 тис.
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Про це повідомили на сторінці громадського руху "Чесно" і зазначили, що усі депутати мають чітко визначену суму, яку вони можуть скерувати на потреби мешканців.
У Волинській області діють регіональні цільові програми соціального захисту населення на 2019–2023 та на 2024–2028 роки, які передбачають надання грошей за зверненням до депутатів. Першу програму ухвалювала обласна рада, другу — начальник обласної військової адміністрації.
За даними руху, у 2022 році на ці потреби планували 9,26 млн (фактично виділили 9,24 млн), у 2023 та 2024 роках — по 10,26 млн (фактично виділили 10,25 млн у 2023 році та 8,8 млн станом на 28 листопада 2024). Із них у 2022-му для голови було передбачено 540 тис., його заступникам — по 225 тис., кожному із 60 депутатів обласної ради — по 135 тис., а ще одному — 150 тис. У 2023–2024 роках для голови — 600 тис., його першому заступнику та заступнику — по 250 тис., а депутатам — по 150 тис.
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