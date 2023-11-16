Волинь входить у трійку областей з найбільшим депутатським фондом

Волинська область потрапила у трійку лідерів за найбільшими депутатськими фондами на одного обранця. Першу і другу сходинку посідають Київська і Дніпропетровська області.Про це повідомили на сторінці громадського руху "Чесно" і зазначили, що усі депутати мають чітко визначену суму, яку вони можуть скерувати на потреби мешканців.У Волинській області діють регіональні цільові програми соціального захисту населення на 2019–2023 та на 2024–2028 роки, які передбачають надання грошей за зверненням до депутатів. Першу програму ухвалювала обласна рада, другу — начальник обласної військової адміністрації.За даними руху, у 2022 році на ці потреби планували 9,26 млн (фактично виділили 9,24 млн), у 2023 та 2024 роках — по 10,26 млн (фактично виділили 10,25 млн у 2023 році та 8,8 млн станом на 28 листопада 2024). Із них у 2022-му для голови було передбачено 540 тис., його заступникам — по 225 тис., кожному із 60 депутатів обласної ради — по 135 тис., а ще одному — 150 тис. У 2023–2024 роках для голови — 600 тис., його першому заступнику та заступнику — по 250 тис., а депутатам — по 150 тис.