Курс валют на 20 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 січня. Після вихідних вартість долара зменшиться. Натомість вартість євро і злотого збільшиться.
Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США – 42,12 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,36 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,15 (+3 коп.)
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Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США – 42,12 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,36 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,15 (+3 коп.)
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