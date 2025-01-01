Курс валют на 20 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 20 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 січня. Після вихідних вартість долара зменшиться. Натомість вартість євро і злотого збільшиться.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара
1 долар США – 42,12 (-5 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,36 (+4 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,15 (+3 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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