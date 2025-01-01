Лікарні, вокзали і укриття: які результати перевірки безбар'єрності на Волині

Лікарні, вокзали і укриття: які результати перевірки безбар'єрності на Волині
Представники Міністерства розвитку громад та територій України перевірили ступінь безбар’єрності об’єктів для людей з інвалідністю. На Волині обстежили 4540 об'єктів.

Про результати моніторингу розповідає Суспільне.

Серед об'єктів, які перевіряли — укриття, лікарні, Центри надання адмінпослуг, реабілітаційні відділення, заклади освіти, вокзали, фінансові установи і поштові відділення. Також у 2024 році вперше представники міністерства обстежили стан вулиць, зупинок громадського транспорту та об’єктів благоустрою.

За результатами моніторингу, 58,7% з усіх перевірених об'єктів на Волині відповідають нормам безбар'єрності, ще 28,2% є частково безбар'єрними, 13,2% об'єктів — недоступні для людей з інвалідністю. Найгірші показники зафіксували під час обстеження споруд цивільного захисту в області, 97% із них — бар'єрні.

В Міністерстві розвитку громад додали, що загалом в Україні обстежили 93 тисячі об'єктів і склали рейтинг серед областей. До регіонів з вищим ступенем безбар’єрності потрапили Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Рівненська, Чернігівська, а також Харківська області.

Дещо гірші результати зафіксували у Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях.

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Теги: люди з інвалідністю, волинь
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