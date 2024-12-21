У Генштабі повідомили про втрати ворога на фронті





Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.25 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 817 160 (+1340) осіб,

танків ‒ 9803 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 394 (+13) од,

артилерійських систем – 22 040 (+21) од,

РСЗВ – 1262 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 579 (+13),

крилаті ракети ‒ 3049 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34 325 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 3699 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку повномасштабної військової агресії РФ на території України станом на ранок 18 січня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.25 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 817 160 (+1340) осіб,танків ‒ 9803 (+0) од,бойових броньованих машин ‒ 20 394 (+13) од,артилерійських систем – 22 040 (+21) од,РСЗВ – 1262 (+0) од,засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,літаків – 369 (+0) од,гелікоптерів – 331 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 579 (+13),крилаті ракети ‒ 3049 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни – 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 34 325 (+69) од,спеціальна техніка ‒ 3699 (+0).

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