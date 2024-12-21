У Генштабі повідомили про втрати ворога на фронті
Сьогодні, 09:15
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку повномасштабної військової агресії РФ на території України станом на ранок 18 січня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 817 160 (+1340) осіб,
танків ‒ 9803 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 20 394 (+13) од,
артилерійських систем – 22 040 (+21) од,
РСЗВ – 1262 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 579 (+13),
крилаті ракети ‒ 3049 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 34 325 (+69) од,
спеціальна техніка ‒ 3699 (+0).
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 817 160 (+1340) осіб,
танків ‒ 9803 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 20 394 (+13) од,
артилерійських систем – 22 040 (+21) од,
РСЗВ – 1262 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 579 (+13),
крилаті ракети ‒ 3049 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 34 325 (+69) од,
спеціальна техніка ‒ 3699 (+0).
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