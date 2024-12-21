У Генштабі повідомили про втрати ворога на фронті

У Генштабі повідомили про втрати ворога на фронті
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку повномасштабної військової агресії РФ на території України станом на ранок 18 січня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 817 160 (+1340) осіб,
танків ‒ 9803 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 20 394 (+13) од,
артилерійських систем – 22 040 (+21) од,
РСЗВ – 1262 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 579 (+13),
крилаті ракети ‒ 3049 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 34 325 (+69) од,
спеціальна техніка ‒ 3699 (+0).

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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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