Понад півроку вважався зниклим безвісти: підтвердили смерть воїна з Волині Сергія Калитюка

Сергія Валерійовича Калитюка 1990 р.н..



Про це повідомили у Колодяжненській громаді.



Герой поліг 6 травня 2024 року у районі н.п. Желанне Покровського району Донеччини під час виконання бойових завдань, повʼязаних із захистом Батьківщини.



Захисник народився й виріс в Уховецьку, проживав з дружиною та донькою у с. Ломачанка.



«Приносимо найщиріші співчуття рідним полеглого Героя: дружині й доньці, батькам, братам, односельцям, усім, хто знав і любив Сергія. У громаді оголошено триденну жалобу. Про похорон інформуватимемо додатково. Вічна і світла памʼять Воїну Сергію Калитюку!» - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експертиза ДНК підтвердила смерть воїна з Волині1990 р.н..Про це повідомили у Колодяжненській громаді.Герой поліг 6 травня 2024 року у районі н.п. Желанне Покровського району Донеччини під час виконання бойових завдань, повʼязаних із захистом Батьківщини.Захисник народився й виріс в Уховецьку, проживав з дружиною та донькою у с. Ломачанка.«Приносимо найщиріші співчуття рідним полеглого Героя: дружині й доньці, батькам, братам, односельцям, усім, хто знав і любив Сергія. У громаді оголошено триденну жалобу. Про похорон інформуватимемо додатково. Вічна і світла памʼять Воїну Сергію Калитюку!» - йдеться у дописі.

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