Понад півроку вважався зниклим безвісти: підтвердили смерть воїна з Волині Сергія Калитюка

Понад півроку вважався зниклим безвісти: підтвердили смерть воїна з Волині Сергія Калитюка
Експертиза ДНК підтвердила смерть воїна з Волині Сергія Валерійовича Калитюка 1990 р.н..

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

Герой поліг 6 травня 2024 року у районі н.п. Желанне Покровського району Донеччини під час виконання бойових завдань, повʼязаних із захистом Батьківщини.

Захисник народився й виріс в Уховецьку, проживав з дружиною та донькою у с. Ломачанка.

«Приносимо найщиріші співчуття рідним полеглого Героя: дружині й доньці, батькам, братам, односельцям, усім, хто знав і любив Сергія. У громаді оголошено триденну жалобу. Про похорон інформуватимемо додатково. Вічна і світла памʼять Воїну Сергію Калитюку!» - йдеться у дописі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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