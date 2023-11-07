Ізраїль оголосив про початок перемир'я в Газі





Влада Ізраїлю оголосила про початок перемир'я у секторі Газа. Про це повідомляє



"Після того, як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити сьогодні, Ізраїль заявив, що перемир'я набуде чинності об 11:15 ранку за місцевим часом", - йдеться у повідомленні.



Спочатку планувалося, що перший етап перемир’я розпочнеться сьогодні о 8:30. Проте його відклали через те, що ХАМАС затягнув з передачею списку імен трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити сьогодні. Мова йде про Ромі Гонен (24 роки), Емілі Дамарі (28) і Дорон Штейнбрехер (31).



Тим часом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжувала завдавати ударів по об'єктах терористів ХАМАС у секторі Газа протягом останніх двох годин.



Як відомо, на поточному тижні у столиці Катару представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Мирна угода мала набрати чинності о 8.30 ранку в неділю, 19 січня, за місцевим часом у Газі (такий самий, як у Києві). ЦАХАЛ у своїй заяві підтвердив час початку перемир'я.



У ході першої фази операції з ізраїльських в'язниць мають звільнити 737 палестинських ув'язнених, а також 1167 затриманих жителів Гази, не причетних до атаки 7 жовтня. Натомість ХАМАС під час шеститижневої паузи у бойових діях має відпустити 33 із 98 ізраїльських заручників, які утримуються в Газі. Ізраїльська влада вважає, що ці заручники ще живі, але підтвердження з боку ХАМАС поки що немає.



Очікується, що ввечері 19 січня перші заручники будуть передані Червоному Хресту та рятувальним бригадам Єгипту та Катару. Потім звільнених бранців доставлять до Єгипту та передадуть ізраїльській стороні, яка забезпечить їм медичне обстеження.



Напередодні премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна з ХАМАС може відновитися, якщо другий етап мирної угоди провалиться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ізраїль оголосив про початок перемир я в Газі. Припинення вогню стало можливим після того, як ХАМАС передав список перших заручників, яких мають звільнити.Влада Ізраїлю оголосила про початок перемир'я у секторі Газа. Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на The Time of Israel."Після того, як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити сьогодні, Ізраїль заявив, що перемир'я набуде чинності об 11:15 ранку за місцевим часом", - йдеться у повідомленні.Спочатку планувалося, що перший етап перемир’я розпочнеться сьогодні о 8:30. Проте його відклали через те, що ХАМАС затягнув з передачею списку імен трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити сьогодні. Мова йде про(24 роки),(28) і(31).Тим часом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжувала завдавати ударів по об'єктах терористів ХАМАС у секторі Газа протягом останніх двох годин.Як відомо, на поточному тижні у столиці Катару представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Мирна угода мала набрати чинності о 8.30 ранку в неділю, 19 січня, за місцевим часом у Газі (такий самий, як у Києві). ЦАХАЛ у своїй заяві підтвердив час початку перемир'я.У ході першої фази операції з ізраїльських в'язниць мають звільнити 737 палестинських ув'язнених, а також 1167 затриманих жителів Гази, не причетних до атаки 7 жовтня. Натомість ХАМАС під час шеститижневої паузи у бойових діях має відпустити 33 із 98 ізраїльських заручників, які утримуються в Газі. Ізраїльська влада вважає, що ці заручники ще живі, але підтвердження з боку ХАМАС поки що немає.Очікується, що ввечері 19 січня перші заручники будуть передані Червоному Хресту та рятувальним бригадам Єгипту та Катару. Потім звільнених бранців доставлять до Єгипту та передадуть ізраїльській стороні, яка забезпечить їм медичне обстеження.Напередодні премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна з ХАМАС може відновитися, якщо другий етап мирної угоди провалиться.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію