17-річний лучанин став наймолодшим українцем у Лізі чемпіонів

Артем Степанов.



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Степанов з'явився на полі на 73-й хвилині зустрічі з австрійським "Зальцбургом", коли його клуб вже вів у рахунку 5:0. Результативними діями не відзначився, проте встановив одразу три рекорди.



Нападник "фармацевтів" став наймолодшим вітчизняним футболістом у найпрестижнішому клубному турнірі континенту. Гравцю на момент дебюту було 17 років, 3 місяці та 16 днів. Таким чином юний форвард перевершив попереднє досягнення захисника "Шахтаря" Дмитра Чигринського, який дебютував у ЛЧ у віці 18 років та одного місяця.



Степанов також побив рекорд наймолодшого українця-легіонера в ЛЧ. До цього часу досягнення належало Олександру Зінченку, який у складі нідерландського ПСВ вийшов на поле у віці 19 років, 10 місяців та 4 днів.



І на додачу, українець став наймолодшим гравцем "Байєра" в ЛЧ, випередивши Кая Хаверца. Свого часу нинішній форвард лондонського "Арсенала" дебютував на найвищому рівні у віці 17 років 4 місяців і 22 днів.



До речі, це був його перший матч у кар'єрі за дорослу команду "Байєра". У Бундеслізі чи Кубку Німеччини Хабі Алонсо задіяти Степанова ще не встиг, хоча вже вносив його ім'я у заявки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У поєдинку п'ятого туру ЛЧ у складі чемпіона Німеччини – леверкузенського "Байєра" дебютував 17-річний український нападникПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.Степанов з'явився на полі на 73-й хвилині зустрічі з австрійським "Зальцбургом", коли його клуб вже вів у рахунку 5:0. Результативними діями не відзначився, проте встановив одразу три рекорди.Нападник "фармацевтів" став наймолодшим вітчизняним футболістом у найпрестижнішому клубному турнірі континенту. Гравцю на момент дебюту було 17 років, 3 місяці та 16 днів. Таким чином юний форвард перевершив попереднє досягнення захисника "Шахтаря" Дмитра Чигринського, який дебютував у ЛЧ у віці 18 років та одного місяця.Степанов також побив рекорд наймолодшого українця-легіонера в ЛЧ. До цього часу досягнення належало Олександру Зінченку, який у складі нідерландського ПСВ вийшов на поле у віці 19 років, 10 місяців та 4 днів.І на додачу, українець став наймолодшим гравцем "Байєра" в ЛЧ, випередивши Кая Хаверца. Свого часу нинішній форвард лондонського "Арсенала" дебютував на найвищому рівні у віці 17 років 4 місяців і 22 днів.До речі, це був його перший матч у кар'єрі за дорослу команду "Байєра". У Бундеслізі чи Кубку Німеччини Хабі Алонсо задіяти Степанова ще не встиг, хоча вже вносив його ім'я у заявки.

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