У Нововолинську на вихідних відкриють будиночок Святого Миколая. ВІДЕО
Сьогодні, 03:41
У місті Нововолинськ облаштували будиночок Святого Миколая, який невдовзі урочисто відкриють для відвідувачів.
Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
Уже цієї неділі, 1 грудня, о 16:00 Святий Миколай знову завітає в Нововолинськ, щоб зустрітися з дітками і дорослими, подарувати жителям і гостям частинку свята. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Чарівний Будиночок Миколая на майдані Незалежності відчинить свої двері в неділю і працюватиме з 1 грудня по 6 грудня.
Під час урочистого відкриття та впродовж усього тижня в Будиночку триватиме збір коштів на підтримку Збройних Сил України.
Завітайте в гості до Святого:
1 грудня – урочисте відкриття будиночка.
2 грудня – 5 грудня – будиночок відкритий з 16:00 до 20:00.
6 грудня – святкуємо День Святого Миколая!
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Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
Уже цієї неділі, 1 грудня, о 16:00 Святий Миколай знову завітає в Нововолинськ, щоб зустрітися з дітками і дорослими, подарувати жителям і гостям частинку свята. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Чарівний Будиночок Миколая на майдані Незалежності відчинить свої двері в неділю і працюватиме з 1 грудня по 6 грудня.
Під час урочистого відкриття та впродовж усього тижня в Будиночку триватиме збір коштів на підтримку Збройних Сил України.
Завітайте в гості до Святого:
1 грудня – урочисте відкриття будиночка.
2 грудня – 5 грудня – будиночок відкритий з 16:00 до 20:00.
6 грудня – святкуємо День Святого Миколая!
Щоб бути в курсі всіх новин - слідкуйте за сторінкою Святого Миколая у Нововолинську в Instagram.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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