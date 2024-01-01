У Нововолинську на вихідних відкриють будиночок Святого Миколая. ВІДЕО

У Нововолинську на вихідних відкриють будиночок Святого Миколая. ВІДЕО
У місті Нововолинськ облаштували будиночок Святого Миколая, який невдовзі урочисто відкриють для відвідувачів.

Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.

Уже цієї неділі, 1 грудня, о 16:00 Святий Миколай знову завітає в Нововолинськ, щоб зустрітися з дітками і дорослими, подарувати жителям і гостям частинку свята. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Чарівний Будиночок Миколая на майдані Незалежності відчинить свої двері в неділю і працюватиме з 1 грудня по 6 грудня.

Під час урочистого відкриття та впродовж усього тижня в Будиночку триватиме збір коштів на підтримку Збройних Сил України.
Завітайте в гості до Святого:
1 грудня – урочисте відкриття будиночка.
2 грудня – 5 грудня – будиночок відкритий з 16:00 до 20:00.
6 грудня – святкуємо День Святого Миколая!

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Теги: Волинь, Нововолинськ
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