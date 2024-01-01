У Нововолинську на вихідних відкриють будиночок Святого Миколая. ВІДЕО





Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.



Уже цієї неділі, 1 грудня, о 16:00 Святий Миколай знову завітає в Нововолинськ, щоб зустрітися з дітками і дорослими, подарувати жителям і гостям частинку свята. Про це він повідомив на своїй сторінці в



Чарівний Будиночок Миколая на майдані Незалежності відчинить свої двері в неділю і працюватиме з 1 грудня по 6 грудня.



Під час урочистого відкриття та впродовж усього тижня в Будиночку триватиме збір коштів на підтримку Збройних Сил України.

Завітайте в гості до Святого:

1 грудня – урочисте відкриття будиночка.

2 грудня – 5 грудня – будиночок відкритий з 16:00 до 20:00.

6 грудня – святкуємо День Святого Миколая!



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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Резиденція Святого Миколая / Нововолинськ (@s.mykolay.nv)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Нововолинськ облаштували будиночок Святого Миколая, який невдовзі урочисто відкриють для відвідувачів.Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.Уже цієї неділі, 1 грудня, о 16:00 Святий Миколай знову завітає в Нововолинськ, щоб зустрітися з дітками і дорослими, подарувати жителям і гостям частинку свята. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі Чарівний Будиночок Миколая на майдані Незалежності відчинить свої двері в неділю і працюватиме з 1 грудня по 6 грудня.Під час урочистого відкриття та впродовж усього тижня в Будиночку триватиме збір коштів на підтримку Збройних Сил України.Завітайте в гості до Святого:1 грудня – урочисте відкриття будиночка.2 грудня – 5 грудня – будиночок відкритий з 16:00 до 20:00.6 грудня – святкуємо День Святого Миколая!Щоб бути в курсі всіх новин - слідкуйте за сторінкою Святого Миколая у Нововолинську в Instagram.

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