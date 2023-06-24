Тренеру з Волині присвоїли звання «Заслужений тренер України»

Волинянину Миколі Романовичу присвоїли звання «Заслужений тренер України».Про це повідомили у Шацькій селищній раді.Тренеру з веслування на байдарках і каное Шацької дитячо-юнацької спортивної школи Миколі Романовичу присвоєно звання «Заслужений тренер України». Ця відзнака стала заслуженим результатом багаторічної плідної тренерської діяльності Миколи Ананійовича. 27 листопада, перед початком засідання чергової сесії, секретар селищної ради Богдан Тимошук вручив Миколі Романовичу значок і посвідчення «Заслужений тренер України».Тренер 20 років присвятив професії і підготовці веслувальників Шацької ДЮСШ. Він виховав не одне покоління гідних спортсменів, які представляли Шацьку громаду, Волинь та Україну на престижних змаганнях. Його вихованка Валерія Терета на Європейських іграх-2023 у Кракові (Польща) в складі жіночого дуету стала першою в перегонах на каное на дистанції 500 метрів, завоювавши золоту медаль. Цього року Валерія Терета та її партнерка здобули ліцензію на Олімпіаду-2024 у веслуванні на каное-двійці. Також на чемпіонаті світу-2024 з веслування на байдарках та каное в узбецькому Самарканді Валерія Терета в каное-одиночці на дистанції 5000 метрів дісталася третьою до фінішу в марафонській гонці.Сьогодні Микола Романович є військовослужбовцем Державної прикордонної служби України. Богдан Тимошук привітав тренера з високим званням, подякував за патріотизм та чітку громадянську позицію і побажав якнайшвидшої перемоги та нових професійних досягнень.