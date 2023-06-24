Тренеру з Волині присвоїли звання «Заслужений тренер України»

Тренеру з Волині присвоїли звання «Заслужений тренер України»
Волинянину Миколі Романовичу присвоїли звання «Заслужений тренер України».

Про це повідомили у Шацькій селищній раді.

Тренеру з веслування на байдарках і каное Шацької дитячо-юнацької спортивної школи Миколі Романовичу присвоєно звання «Заслужений тренер України». Ця відзнака стала заслуженим результатом багаторічної плідної тренерської діяльності Миколи Ананійовича. 27 листопада, перед початком засідання чергової сесії, секретар селищної ради Богдан Тимошук вручив Миколі Романовичу значок і посвідчення «Заслужений тренер України».

Тренер 20 років присвятив професії і підготовці веслувальників Шацької ДЮСШ. Він виховав не одне покоління гідних спортсменів, які представляли Шацьку громаду, Волинь та Україну на престижних змаганнях. Його вихованка Валерія Терета на Європейських іграх-2023 у Кракові (Польща) в складі жіночого дуету стала першою в перегонах на каное на дистанції 500 метрів, завоювавши золоту медаль. Цього року Валерія Терета та її партнерка здобули ліцензію на Олімпіаду-2024 у веслуванні на каное-двійці. Також на чемпіонаті світу-2024 з веслування на байдарках та каное в узбецькому Самарканді Валерія Терета в каное-одиночці на дистанції 5000 метрів дісталася третьою до фінішу в марафонській гонці.

Сьогодні Микола Романович є військовослужбовцем Державної прикордонної служби України. Богдан Тимошук привітав тренера з високим званням, подякував за патріотизм та чітку громадянську позицію і побажав якнайшвидшої перемоги та нових професійних досягнень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, спорт, звання, веслування, каное, байларка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школяр з Волині отримуватиме стипендію Президента України
Сьогодні, 08:25
«Прильоти» у Луцьку: що відомо
Сьогодні, 08:00
Тренеру з Волині присвоїли звання «Заслужений тренер України»
Сьогодні, 07:31
Воїни 100 ОМБр отримали два пікапи від волинських лісівників
Сьогодні, 05:28
У Нововолинську на вихідних відкриють будиночок Святого Миколая. ВІДЕО
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
Волинські каноїсти завоювали «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу Волинські каноїсти завоювали «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу
23 липень, 07:32
Волинянка завоювала золоту медаль Кубку світу з веслування на байдарках і каное Волинянка завоювала золоту медаль Кубку світу з веслування на байдарках і каное
26 травень, 11:46
Волинська каноїстка завоювала «золото» Європейських Ігор Волинська каноїстка завоювала «золото» Європейських Ігор
24 червень, 2023, 02:17
Волиняни завоювали золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное Волиняни завоювали золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное
28 квітень, 2023, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Школяр з Волині отримуватиме стипендію Президента України
Сьогодні, 08:25
 0
«Прильоти» у Луцьку: що відомо
Сьогодні, 08:00
 0
Тренеру з Волині присвоїли звання «Заслужений тренер України»
Сьогодні, 07:31
 0
Воїни 100 ОМБр отримали два пікапи від волинських лісівників
Сьогодні, 05:28
 0
У Нововолинську на вихідних відкриють будиночок Святого Миколая. ВІДЕО
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8