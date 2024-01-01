Воїни 100 ОМБр отримали два пікапи від волинських лісівників

Воїни 100 ОМБр отримали два пікапи від волинських лісівників
Військовослужбовці 100 окремої механізованої бригади отримали допомогу від представників Поліського лісового фонду.

Про це повідомили на сторінці бригади.

"На сході України, де виконує бойові завдання 100 омбр, побувала група волинських лісівників на чолі з директором Поліського лісового офісу Олександром Кватирком", - йдеться у дописі.

Лісівники передали підрозділам бригади два пікапи Toyota Hilux та два генератори.

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Теги: Волинь, 100 ОМБр, війна, Україна
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