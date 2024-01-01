Воїни 100 ОМБр отримали два пікапи від волинських лісівників





Про це повідомили на сторінці бригади.



"На сході України, де виконує бойові завдання 100 омбр, побувала група волинських лісівників на чолі з директором Поліського лісового офісу Олександром Кватирком", - йдеться у дописі.



Лісівники передали підрозділам бригади два пікапи Toyota Hilux та два генератори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 100 окремої механізованої бригади отримали допомогу від представників Поліського лісового фонду.Про це повідомили на сторінці бригади."На сході України, де виконує бойові завдання 100 омбр, побувала група волинських лісівників на чолі з директором Поліського лісового офісу Олександром Кватирком", - йдеться у дописі.Лісівники передали підрозділам бригади два пікапи Toyota Hilux та два генератори.

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