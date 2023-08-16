«Прильоти» у Луцьку: що відомо
Сьогодні, 08:00
Вранці 28 листопада обласний центр Волині прокинувся від вибухів.
Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«В частині міста зникла електроенергія. Перебуваю на місці події. Деталі згодом» – написав він у своєму телеграм-каналі.
Також мер попросив мешканців не публікувати жодних фото та відео.
Інформував волинян щодо влучань і голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький.
«На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є "прильоти". Також введені екстрені відключення світла. Більше інформації згодом», – зазначив він.
Також Рудницький попросив до завершення повітряної тривоги залишатися в укриттях.
Мер міста повідомив, що є декілька "прильотів" у Луцьку.
"На жаль, поки що не працює електротранспорт, працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт. Школярі, які навчаються у першу зміну, будуть навчатися на дистанційному форматі, відкриваємо пункти незламності", - повідомив Ігор Поліщук.
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Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«В частині міста зникла електроенергія. Перебуваю на місці події. Деталі згодом» – написав він у своєму телеграм-каналі.
Також мер попросив мешканців не публікувати жодних фото та відео.
Інформував волинян щодо влучань і голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький.
«На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є "прильоти". Також введені екстрені відключення світла. Більше інформації згодом», – зазначив він.
Також Рудницький попросив до завершення повітряної тривоги залишатися в укриттях.
Мер міста повідомив, що є декілька "прильотів" у Луцьку.
"На жаль, поки що не працює електротранспорт, працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт. Школярі, які навчаються у першу зміну, будуть навчатися на дистанційному форматі, відкриваємо пункти незламності", - повідомив Ігор Поліщук.
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