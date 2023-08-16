«Прильоти» у Луцьку: що відомо

Вранці 28 листопада обласний центр Волині прокинувся від вибухів.Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова«В частині міста зникла електроенергія. Перебуваю на місці події. Деталі згодом» – написав він у своєму телеграм-каналі.Також мер попросив мешканців не публікувати жодних фото та відео.Інформував волинян щодо влучань і голова Волинської обласної державної адміністрації«На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є "прильоти". Також введені екстрені відключення світла. Більше інформації згодом», – зазначив він.Також Рудницький попросив до завершення повітряної тривоги залишатися в укриттях.Мер міста повідомив, що є декілька "прильотів" у Луцьку."На жаль, поки що не працює електротранспорт, працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт. Школярі, які навчаються у першу зміну, будуть навчатися на дистанційному форматі, відкриваємо пункти незламності", - повідомив Ігор Поліщук.