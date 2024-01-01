На Волині через ракетний обстріл застосували 10 черг графіків аварійного відключення світла





Про це



Протягом 15 хв після отримання команди регіонального диспетчера НЕК «Укренерго» «Волиньобленерго» змушене вводити у дію ГАВ і для підприємств, і для населення негайно та без попередження.



"Спрогнозувати тривалість відключення неможливо. ГАВ тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго».

Кожна черга ГАВ – це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти згідно із розпорядженням НЕК «Укренерго». ГАВ – це не конкретні адреси споживачів та терміни відключення", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго» на території Волинської області застосовуються 10 черг графіків аварійного відключення (ГАВ).Про це повідомляє пресслужба "Волиньобленерго".Протягом 15 хв після отримання команди регіонального диспетчера НЕК «Укренерго» «Волиньобленерго» змушене вводити у дію ГАВ і для підприємств, і для населення негайно та без попередження."Спрогнозувати тривалість відключення неможливо. ГАВ тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго».Кожна черга ГАВ – це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти згідно із розпорядженням НЕК «Укренерго». ГАВ – це не конкретні адреси споживачів та терміни відключення", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, щопідтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.

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