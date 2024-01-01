На Волині через ракетний обстріл застосували 10 черг графіків аварійного відключення світла
Сьогодні, 09:00
Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго» на території Волинської області застосовуються 10 черг графіків аварійного відключення (ГАВ).
Про це повідомляє пресслужба "Волиньобленерго".
Протягом 15 хв після отримання команди регіонального диспетчера НЕК «Укренерго» «Волиньобленерго» змушене вводити у дію ГАВ і для підприємств, і для населення негайно та без попередження.
"Спрогнозувати тривалість відключення неможливо. ГАВ тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго».
Кожна черга ГАВ – це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти згідно із розпорядженням НЕК «Укренерго». ГАВ – це не конкретні адреси споживачів та терміни відключення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.
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Про це повідомляє пресслужба "Волиньобленерго".
Протягом 15 хв після отримання команди регіонального диспетчера НЕК «Укренерго» «Волиньобленерго» змушене вводити у дію ГАВ і для підприємств, і для населення негайно та без попередження.
"Спрогнозувати тривалість відключення неможливо. ГАВ тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго».
Кожна черга ГАВ – це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти згідно із розпорядженням НЕК «Укренерго». ГАВ – це не конкретні адреси споживачів та терміни відключення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.
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