Рівненщина: 280 тисяч споживачів лишились без електроенергії внаслідок ракетної атаки
Сьогодні, 09:15
Внаслідок ракетної атаки на Рівненську область 28 листопада без електропостачання залишилось понад 280 тисяч абонентів.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
"Триває ракетна атака на Рівненщину.
В області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою.
Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання.
Зберігайте спокій, залишайтеся у безпечних місцях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.
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Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
"Триває ракетна атака на Рівненщину.
В області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою.
Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання.
Зберігайте спокій, залишайтеся у безпечних місцях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.
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