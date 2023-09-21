Рівненщина: 280 тисяч споживачів лишились без електроенергії внаслідок ракетної атаки





Про це Олександр Коваль.



"Триває ракетна атака на Рівненщину.



В області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою.



Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання.



Зберігайте спокій, залишайтеся у безпечних місцях", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста з





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетної атаки на Рівненську область 28 листопада без електропостачання залишилось понад 280 тисяч абонентів.Про це повідомив голова ОВА"Триває ракетна атака на Рівненщину.В області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою.Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання.Зберігайте спокій, залишайтеся у безпечних місцях", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста з никла електроенергія

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