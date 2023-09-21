Рівненщина: 280 тисяч споживачів лишились без електроенергії внаслідок ракетної атаки

Рівненщина: 280 тисяч споживачів лишились без електроенергії внаслідок ракетної атаки
Внаслідок ракетної атаки на Рівненську область 28 листопада без електропостачання залишилось понад 280 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.

"Триває ракетна атака на Рівненщину.

В області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою.

Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання.

Зберігайте спокій, залишайтеся у безпечних місцях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті є прильоти підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.


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Теги: Рівненщина, ракетна атака
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